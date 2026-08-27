Un omaggio a Pino Daniele e un viaggio tra i brani che hanno segnato la musica italiana chiuderanno “Sangineto in… Armonie”. Gli ultimi due appuntamenti della rassegna sono in programma venerdì 28 e domenica 30 agosto, sempre alle 21.30, al Castello del Principe di Sangineto Lido.

Il programma artistico e culturale estivo, promosso dal Comune di Sangineto attraverso l’assessorato al Turismo, conclude così il proprio calendario musicale valorizzando uno dei luoghi più rappresentativi del territorio.

Il 28 agosto l’omaggio a Pino Daniele

Venerdì 28 agosto Roberto e Jacopo Musolino porteranno al Castello del Principe “Alleria – Omaggio a Pino Daniele”.

Il concerto ripercorrerà melodie, atmosfere e sonorità del cantautore napoletano attraverso una selezione di brani entrati nella memoria di più generazioni. L’inizio dello spettacolo è fissato alle 21.30.

L’appuntamento prende il nome da “Alleria”, una delle composizioni più conosciute di Pino Daniele, e propone una rilettura del suo repertorio senza limitarsi alla semplice esecuzione dei successi più popolari.

“Passi d’autore” chiude la rassegna

La serata conclusiva è prevista domenica 30 agosto, ancora alle 21.30. Roberto Musolino e Salvatore Cauteruccio saranno i protagonisti di “Passi d’autore”, spettacolo costruito intorno ai grandi successi della musica italiana.

Il concerto accompagnerà il pubblico in un percorso tra canzoni, autori e interpreti che hanno contribuito alla storia musicale del Paese. Sarà l’ultimo appuntamento di una rassegna che, durante l’estate, ha unito spettacolo e valorizzazione delle diverse location di Sangineto.

A settembre le escursioni alla Cascata del Vuglio

La conclusione di “Sangineto in… Armonie” non coinciderà con la fine della programmazione comunale. Le iniziative proseguiranno attraverso il progetto “La Cascata che incanta – La Cascata del Vuglio. Natura, Cultura, Sostenibilità e Turismo oltre l’Estate”.

Il programma, promosso dal Comune di Sangineto e cofinanziato dalla Regione Calabria attraverso l’avviso “La Calabria che incanta”, prevede una nuova escursione gratuita alla Cascata del Vuglio il 12 settembre.

Il percorso terminerà il 23 ottobre con un’ultima escursione e un convegno dedicato agli attrattori naturalistici e al loro ruolo nella promozione turistica sostenibile. Dopo la musica al Castello del Principe, l’attenzione si sposterà quindi sul patrimonio ambientale e sulla possibilità di favorirne la fruizione anche oltre la stagione estiva.