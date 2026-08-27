Il calciatore, classe 1999, arriva in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto ed è già a disposizione di mister Coppitelli

Arriva l’ufficialità per Antonio Energe al Cosenza. Il calciatore arriva dal Crotone in prestito con obbligo di riscatto.

Il comunicato del Cosenza

Nuovo attaccante al Cosenza Calcio, arriva Energe

Il Cosenza Calcio annuncia di aver perfezionato l’operazione relativa all’acquisizione dei diritti sulle prestazioni sportive di Antonio Energe in arrivo dal Crotone con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il 26enne campano ha firmato oggi l’intesa che lo lega al club rossoblù. La sua presenza potenzierà l’attacco dei dei lupi, offrendo ulteriori soluzioni tecniche e dinamiche in campo. La società dà il benvenuto ad Antonio e gli augura di vivere momenti di grande soddisfazione indossando la maglia del Cosenza. Forza Lupi.