Dal 4 al 6 luglio il centro storico ospita oltre tre giorni di eventi con spettacoli, degustazioni, visite guidate, laboratori e concerti. La manifestazione integra il Peperoncino Off Special Edition e il Va' Sentiero Fest

Dal 4 al 6 luglio, il centro storico di Scalea ospiterà Scalia Fest – Peperoncino Off Special edition, il nuovo evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, enogastronomico e ambientale della Riviera dei Cedri. Per tre giorni il borgo antico si trasformerà in un grande percorso esperienziale a cielo aperto, con concerti, spettacoli itineranti, teatro, visite guidate, degustazioni, laboratori del gusto, mostre, storytelling, mercatini, esposizioni di prodotti tipici e iniziative dedicate alla promozione del territorio.

L'edizione 2026 assume un valore ancora più significativo grazie all'integrazione di due importanti appuntamenti nazionali: Peperoncino Off Special Edition, realizzato in collaborazione con l'Accademia Italiana del Peperoncino, e il Va' Sentiero Fest, il festival dedicato ai cammini e al turismo lento che farà tappa a Scalea prima della partenza dell'itinerario lungo il Parco Nazionale del Pollino, che nasce dalla collaborazione con i fondatori di Va’ Sentiero e Catasta.

Il programma offrirà ai visitatori un viaggio tra sapori, tradizioni e storia, valorizzando le eccellenze agroalimentari della Calabria e della Riviera dei Cedri, con particolare attenzione al peperoncino, al cedro, ai vini, alle produzioni agricole locali, alla birra artigianale, all'olio extravergine e alle specialità della cucina tradizionale.

Grande spazio sarà riservato anche alla promozione del patrimonio naturalistico, con iniziative dedicate al Parco Nazionale del Pollino e al Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri, due aree protette che rappresentano il cuore dell'offerta di turismo sostenibile della destinazione.

Durante l'intera manifestazione il centro storico sarà animato da un ricco programma musicale diffuso, con artisti e talenti del territorio che si esibiranno nelle piazze, negli slarghi e lungo i vicoli del borgo, contribuendo a creare un'atmosfera coinvolgente e autentica.

Saranno presenti anche due ospiti speciali, Paolo Triestino che arricchirà l’evento con due spettacoli teatrali e la cantautrice italiana Giulia Mei.

Scalia Fest è organizzato dal Comune di Scalea nell’ambito del progetto “Scalea Attrattiva” ideato dal Consigliere con delega al Turismo e Marketing Territoriale Fabio Ferrara in collaborazione con Arca Associazione, Consorzio Ecotur e Pro Loco Scalea, con il coinvolgimento degli operatori della rete turistica della Riviera dei Cedri e il sostegno di Arsac – Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese e del Gal Riviera dei Cedri.

Collaborano inoltre alla realizzazione dell'iniziativa l'Accademia Italiana del Peperoncino, l'Associazione a Scalia Vecchia, ristoratori, produttori, aziende agricole, associazioni culturali, artisti, musicisti e numerose realtà del territorio che hanno scelto di fare rete per promuovere un modello di sviluppo fondato sull'identità locale, sulla qualità dell'accoglienza e sulla valorizzazione delle eccellenze calabresi.

Scalia Fest – sottolineano i promotori - rappresenta un nuovo contenitore di promozione territoriale che punta a consolidarsi come uno degli appuntamenti di riferimento dell'estate calabrese, capace di coniugare, storia, cultura, turismo, sostenibilità e partecipazione, mettendo al centro il centro storico di Scalea e l'intera Riviera dei Cedri.