Doppio sold out a Cosenza per lo spettacolo di Serena Rossi che torna a calcare i palchi dei teatri italiani con “SereNata a Napoli” in scena martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, alle ore 20.30, al Teatro Alfonso Rendano, nell’ambito della Rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano.

Dopo il successo delle date primaverili ed estive, Serena Rossi torna a raccontare la sua città. Riparte così un viaggio che conduce lo spettatore tra i canti dei vicoli, i suoni delle feste popolari, le ninne nanne di un tempo, per celebrare la città in tutte le sue sfumature: ironica e malinconica, sacra e profana, forte e fragile come chi la abita.

Nato da un’idea della stessa artista, con la regia di Maria Cristina Redini e prodotto da Agata Produzioni e Savà Produzioni Creative, lo spettacolo diventa un mosaico di storie, canti e leggende che affonda le radici nel cuore di una terra incastonata tra il Vesuvio e il mare. Con la delicatezza della sua voce e la forza delle sue interpretazioni, Serena Rossi, accompagnata dalla sua incredibile orchestra, riporta in vita l’essenza immortale di Napoli: i suoi misteri, la sua filosofia, la sua religione e la sua musica, che accompagna la città da sempre. Ad arricchire il racconto la proiezione di potenti immagini storiche di Istituto Luce e i disegni dell’illustratrice Flora Palumbo.

Dal 30 gennaio “SereNata a Napoli” è diventato anche un disco che raccoglie i brani più intensi portati a teatro: quattordici tracce riarrangiate ad hoc, da “Era de Maggio” a “Dicitencello vuje” passando da “Io Mammeta e tu” a “Tammurriata Nera”, registrate nello spazio intimo di uno studio, dove Serena Rossi , guidata dal Maestro Valeriano Chiaravalle e accompagnata dai suoi musicisti: al pianoforte Antonio Ottaviano, alla chitarra Gianpaolo Ferrigno, al violino Gennaro Desiderio, al violoncello Matteo Parisi, alla fisarmonica e clarinetto Luca Sbardella e alle percussioni Michele Maione, fa rivivere in modo unico e inaspettato la tradizione napoletana. Musicisti che troveremo accanto a lei anche sul palco del Teatro Alfonso Rendano. La Rassegna è finanziata con risorse PAC 2014-2020, erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura.