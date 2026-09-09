Un grande festival per raccontare l’Arbëria attraverso identità, enogastronomia, arte e cultura, trasformando la valorizzazione del patrimonio arbëreshe in un’esperienza capace di attrarre visitatori e creare nuove opportunità di sviluppo. È questa la sfida della seconda edizione di Expo Arbëria, in programma a Spezzano Albanese nei giorni 18, 19 e 20 Settembre 2026.

La manifestazione si propone di promuovere l'immenso patrimonio delle comunità arbëreshe attraverso un palinsesto ricco di eventi: dai talk sul futuro della comunità ai dibattiti dedicati alla tutela della lingua e della religione, fino alla premiazione del Concorso internazionale di pittura “Luigi Amato”, che ha visto la partecipazione di circa cinquanta opere dedicate alla figura di Skanderbeg provenienti da tutta Europa e che saranno esposte per 1 anno al Palazzo Luci di Spezzano Albanese.

Il momento clou: la Parata dell’Orgoglio Arbëresh

Cuore pulsante dell'intera kermesse sarà la Parata dell’Orgoglio Arbëresh, in programma Sabato 19 per le vie del centro storico di Spezzano Albanese. Un momento di grande condivisione che vedrà sfilare Sindaci, gruppi, associazioni, artisti, intellettuali e cittadini arbëreshë in un tripudio di musica e colori.

Alla sfilata prenderanno parte anche i Sindaci di Albania, Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro insieme agli altri rappresentanti dell’Unione dei Comuni Albanesi (UBSHR) e a numerose personalità di spicco del mondo dell'informazione, dello spettacolo e dello sport. Non mancheranno la musica, con una serie di concerti nel centro storico di Spezzano Albanese, e l’enogastronomia, con stand di produttori arbëreshë provenienti da tutta Italia e show cooking a tema. L’evento è finanziato dalla Regione Calabria ed è patrocinato dal Comune di Spezzano Albanese oltreché da importanti istituzioni albanesi come l’UBSHR (Unione dei Comuni Albanesi), l’Agenzia Nazionale per la Diaspora e la Biblioteca Nazionale d’Albania. L’ evento è finanziato dalla Regione Calabria con risorse POC 2014/2020 - Azione 6.8.3 nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale”.