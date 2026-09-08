Campanella rimandata. A Rende le temperature ancora pienamente estive hanno portato il Liceo Classico Gioacchino da Fiore a posticipare l’inizio delle lezioni. Dopo aver inizialmente deciso per l’apertura della scuola ieri, lunedì 7 settembre, su richiesta dei genitori la dirigente scolastica ha poi rimandato la prima campanella dell’anno a giovedì 10. Un anticipo resosi necessario proprio a causa della situazione climatica completamente anormale rispetto agli anni passati.

Rispetto a un anno fa, quando le notti tropicali e le giornate afose erano sì presenti, ma limitate, l’estate 2026 non sembra voler terminare: per giovedì, giorno in cui gli studenti del Liceo Classico di Rende, zaino in spalla, prenderanno posto fra i banchi, è prevista una temperatura massima di 34 gradi, mentre venerdì di 32. Un po’ meglio il weekend, con il calo sotto i 30, ma l’impressione è che quello che aspetta gli alunni della Calabria sia un autunno bollente. E non per le manifestazioni tipiche dell’inizio di anno scolastico.