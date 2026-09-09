La Villa Nuova di Cosenza si prepara a ospitare “Il Giardino del Natale”, il villaggio natalizio urbano promosso dall’Amministrazione comunale. L’apertura è prevista il 14 novembre, mentre la chiusura è fissata al 6 gennaio.

Il progetto interesserà la Villa Nuova di Piazza della Vittoria, nell’area compresa tra Corso Umberto e Viale Trieste. Il Comune prevede l’installazione di casette in legno e la realizzazione di spazi dedicati ad artigianato, enogastronomia, spettacoli e attività per bambini e famiglie.

Il villaggio natalizio alla Villa Nuova

Nelle intenzioni dell’Amministrazione, l’iniziativa dovrà trasformare l’area in un percorso da vivere durante l’intero periodo delle festività, collegando le attività del villaggio alle strade commerciali, ai negozi e ai locali del centro cittadino.

«Vogliamo che il Natale torni ad essere uno di quei momenti nei quali Cosenza sia in grado di esprimere pienamente la sua capacità di essere città dell’incontro e dell’accoglienza e nella quale sempre più diffuso risulti il senso della comunità», afferma il sindaco Franz Caruso.

«Non vogliamo semplicemente riempire una piazza di casette, ma intendiamo contribuire ad accendere la città. Il 14 novembre non inaugureremo soltanto un mercatino, ma vorremmo aprire una porta sul Natale di Cosenza», aggiunge il primo cittadino.

Artigianato, sapori e attività per le famiglie

Il programma dettagliato non è stato ancora comunicato. Nelle prossime settimane saranno presentati progressivamente gli operatori, la disposizione degli spazi, le attività per le famiglie e gli appuntamenti previsti.

Il progetto dovrebbe comprendere:

casette in legno coordinate;

produzioni artigianali e proposte enogastronomiche;

spettacoli e iniziative di intrattenimento;

spazi dedicati ai bambini e alle famiglie;

attività collegate al commercio e ai pubblici esercizi cittadini.

L’assessore alle Attività produttive, Commercio, Artigianato e Turismo, Rosario Branda, indica settembre come il mese di avvio della fase organizzativa più importante.

«Abbiamo scelto fin dall’inizio di non realizzare un semplice mercatino, ma di costruire un’esperienza urbana nella quale commercio, artigianato, enogastronomia, intrattenimento e turismo possano dialogare tra loro», dichiara Branda.

Nuovo avviso per aumentare gli espositori

Il Settore Attività produttive, eventi, fiere, mercati e turismo ha ripubblicato l’avviso per raccogliere nuove manifestazioni d’interesse da parte degli espositori.

La riapertura della procedura è finalizzata ad aumentare il numero degli operatori coinvolti. Le domande potranno essere presentate entro l’11 ottobre.

Le istanze saranno accolte nei limiti dei posti disponibili e secondo i criteri di priorità stabiliti dall’avviso. Il Comune si riserva la possibilità di nominare una commissione incaricata di valutarle.

Come presentare la manifestazione d’interesse

L’avviso pubblico e lo schema di domanda sono disponibili sull’Albo pretorio online del Comune di Cosenza.

Per ricevere informazioni è possibile contattare il Settore Attività produttive attraverso: