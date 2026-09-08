Partirà venerdì 11 settembre il nuovo ciclo di interventi di disinfestazione adulticida nel territorio comunale di Cosenza. Le operazioni proseguiranno fino a giovedì 17 settembre, seguendo un calendario suddiviso tra centro città, frazioni, centro storico e periferie.

Gli interventi inizieranno ogni notte alle ore 2, in modo da limitare i disagi alla popolazione. Il Comune invita i cittadini a consultare il programma e ad adottare le precauzioni indicate durante il passaggio dei mezzi.

Venerdì 11 settembre: centro città

La prima notte di interventi interesserà:

  • Isola pedonale e traverse di via XXIV Maggio;
  • viale Trieste e traverse;
  • corso Umberto e traverse;
  • via Migliori e via Zara;
  • via Rivocati e Lungo Busento;
  • zona dei Due Fiumi.

Sabato 12 settembre: centro città

La disinfestazione proseguirà nelle seguenti strade:

  • via Alimena e traverse;
  • via Misasi e traverse;
  • via Montesanto e traverse;
  • via Sabotino e traverse;
  • via Montegrappa e traverse.

Lunedì 14 settembre: frazioni e centro storico

Gli interventi interesseranno:

  • Donnici Superiore;
  • Donnici Inferiore;
  • Sant’Ippolito;
  • Borgo Partenope;
  • Badessa;
  • intero centro storico;
  • via Bendicenti-Mussano;
  • Casali.

Martedì 15 settembre: centro città

Le operazioni riguarderanno:

  • via Panebianco e traverse;
  • via degli Stadi e traverse;
  • Serra Spiga e San Vito;
  • via Nicola Serra e traverse;
  • Autostazione e traverse;
  • corso Fera e traverse;
  • via Caloprese e traverse;
  • piazza Europa e traverse.

Mercoledì 16 settembre: periferie

Il programma prevede il trattamento delle seguenti aree:

  • via Popilia e i diversi lotti;
  • via Padre Giglio;
  • viale Mancini per l’intera estensione;
  • Quinta Strada;
  • area del Bosco De Nicola.
  • Giovedì 17 settembre: periferie
  • L’ultima notte del calendario interesserà:
  • via della Repubblica e traverse;
  • zona dell’Acquedotto;
  • via De Rada e traverse;
  • Case Minime;
  • Gergeri e traverse;
  • Sant’Antonio dell’Orto.

Le precauzioni indicate dal Comune

Durante gli interventi di disinfestazione, l’Amministrazione comunale invita i residenti nelle zone interessate a:

  • mantenere chiuse porte e finestre;
  • non lasciare alimenti e bevande all’esterno;
  • ritirare la biancheria;
  • non lasciare fuori giochi destinati ai bambini;
  • mettere al riparo gli oggetti che potrebbero entrare in contatto con le persone.

Il programma potrà subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli o per esigenze tecniche. Eventuali modifiche saranno comunicate dall’Amministrazione.