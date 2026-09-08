Gli interventi adulticidi inizieranno alle 2 e coinvolgeranno centro, frazioni, centro storico e periferie. Il Comune indica le misure da adottare
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Partirà venerdì 11 settembre il nuovo ciclo di interventi di disinfestazione adulticida nel territorio comunale di Cosenza. Le operazioni proseguiranno fino a giovedì 17 settembre, seguendo un calendario suddiviso tra centro città, frazioni, centro storico e periferie.
Gli interventi inizieranno ogni notte alle ore 2, in modo da limitare i disagi alla popolazione. Il Comune invita i cittadini a consultare il programma e ad adottare le precauzioni indicate durante il passaggio dei mezzi.
Venerdì 11 settembre: centro città
La prima notte di interventi interesserà:
- Isola pedonale e traverse di via XXIV Maggio;
- viale Trieste e traverse;
- corso Umberto e traverse;
- via Migliori e via Zara;
- via Rivocati e Lungo Busento;
- zona dei Due Fiumi.
Sabato 12 settembre: centro città
La disinfestazione proseguirà nelle seguenti strade:
- via Alimena e traverse;
- via Misasi e traverse;
- via Montesanto e traverse;
- via Sabotino e traverse;
- via Montegrappa e traverse.
Lunedì 14 settembre: frazioni e centro storico
Gli interventi interesseranno:
- Donnici Superiore;
- Donnici Inferiore;
- Sant’Ippolito;
- Borgo Partenope;
- Badessa;
- intero centro storico;
- via Bendicenti-Mussano;
- Casali.
Martedì 15 settembre: centro città
Le operazioni riguarderanno:
- via Panebianco e traverse;
- via degli Stadi e traverse;
- Serra Spiga e San Vito;
- via Nicola Serra e traverse;
- Autostazione e traverse;
- corso Fera e traverse;
- via Caloprese e traverse;
- piazza Europa e traverse.
Mercoledì 16 settembre: periferie
Il programma prevede il trattamento delle seguenti aree:
- via Popilia e i diversi lotti;
- via Padre Giglio;
- viale Mancini per l’intera estensione;
- Quinta Strada;
- area del Bosco De Nicola.
- Giovedì 17 settembre: periferie
- L’ultima notte del calendario interesserà:
- via della Repubblica e traverse;
- zona dell’Acquedotto;
- via De Rada e traverse;
- Case Minime;
- Gergeri e traverse;
- Sant’Antonio dell’Orto.
Le precauzioni indicate dal Comune
Durante gli interventi di disinfestazione, l’Amministrazione comunale invita i residenti nelle zone interessate a:
- mantenere chiuse porte e finestre;
- non lasciare alimenti e bevande all’esterno;
- ritirare la biancheria;
- non lasciare fuori giochi destinati ai bambini;
- mettere al riparo gli oggetti che potrebbero entrare in contatto con le persone.
Il programma potrà subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli o per esigenze tecniche. Eventuali modifiche saranno comunicate dall’Amministrazione.