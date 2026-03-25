Il panorama culturale e turistico del territorio si arricchisce di un nuovo fondamentale capitolo grazie alla visione dell'Amministrazione comunale di Spezzano Albanese che ha deciso di investire con forza nella propria eredità storica. Sotto la guida del Sindaco Ferdinando Nociti la comunità è chiamata a raccolta per un evento di straordinaria rilevanza che punta a trasformare la memoria collettiva in un'opportunità concreta di sviluppo e promozione.

Giovedì 26 marzo alle 18:15 la splendida cornice di Palazzo Luci aprirà le sue porte per ospitare una serata dedicata interamente alla riscoperta delle radici arbëresh. L'inaugurazione del Lab Arbëresh rappresenta il momento centrale di questa iniziativa istituzionale ponendosi come un innovativo Spazio Espositivo Identitario che vuole essere luogo vivo di narrazione.

Questo spazio nasce per custodire i simboli autentici di una cultura millenaria e per offrire ai visitatori un'immersione totale nelle tradizioni che hanno reso unico questo borgo nel corso dei secoli. Al fianco di questo nuovo centro culturale verrà presentato ufficialmente "Java e Madhe" ovvero il percorso turistico e religioso dedicato alla Grande e Santa Settimana e alla Pasqua Arbëreshe.

Il progetto si articola come un vero e proprio viaggio esperienziale tra fede e bellezza dove la spiritualità dei riti bizantini incontra l'accoglienza tipica della popolazione locale. L'Amministrazione intende così strutturare un'offerta turistica coinvolgente capace di attrarre visitatori interessati a scoprire la profondità di un patrimonio identitario che non teme il passare del tempo. Ogni dettaglio del percorso è stato studiato per raccontare la storia di un popolo che ha saputo mantenere intatta la propria lingua e i propri costumi nonostante le sfide della modernità. La partecipazione della cittadinanza è considerata fondamentale per la riuscita di questo processo di valorizzazione che vede nel coinvolgimento della comunità il suo vero motore propulsivo.

L'evento di Palazzo Luci si propone dunque come un momento di condivisione speciale dove la storia personale dei residenti si intreccia con il futuro della promozione territoriale. Al termine della presentazione ufficiale i partecipanti potranno trattenersi per un aperitivo identitario studiato per esaltare i sapori locali e per proseguire il confronto in un clima di convivialità e orgoglio per le proprie origini