Già ieri alle 23 il nuovo primo cittadino ha potuto stappare la bottiglia di spumante. La sua era l’unica lista in gara, serviva un’affluenza del 40%: è stata superata

A Falconara Albanese bisognerà attendere soltanto per pura formalità le ore 15 di oggi per lo spoglio e il conseguente rinnovo del consiglio. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio hanno già sancito ieri sera il vincitore e decretato che Giuseppe Porco sarà il nuovo sindaco. La sua era l’unica lista in campo, di conseguenza tutti i candidati di “Uniti per Falconara” entreranno nel pubblico consesso della cittadina tirrenica. Come noto, nei comuni sotto i 15mila abitanti, dove è stata presentata una sola lista, l’elezione risulta valida solo a determinate condizioni: la lista dovrà ottenere almeno il 50% dei voti validi e l’affluenza dovrà raggiungere almeno il 40% degli elettori iscritti. Una deadline superata già ieri sera alle 23

Eletto sindaco: Giuseppe Porco

Lista “Uniti per Falconara”