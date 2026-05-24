Ora servirà veramente un’impresa al’Upower stadium per i giallorossi nella gara di ritorno in programma venerdì 29 maggio alle 20
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Il Catanzaro perde 2 a 0 contro il Monza al Ceravolo nella finale d’andata dei playoff di Serie B. I giallorossi resistono per quasi 80 minuti e colpiscono anche una traversa con Pittarello ma dopo pochi minuti Hernani tira fuori dal cilindro un gol di pregevole bellezza e porta in vantaggio gli ospiti. Poi Caso segna il gol del definitivo 2 a 0. Ora servirà veramente un’impresa a Monza per i giallorossi nella gara di ritorno in programma venerdì 29 maggio alle 20.
Primo tempo
1’ – Tocca il primo pallone il Catanzaro.
4’ – Sono gli ospiti a essere pericolosissimi al 4 minuto di gioco. Birindelli prova la conclusione da fuori e la sfera colpisce in pieno la traversa, poi l’azione sfuma.
13’ – Pigliacelli fa un pasticcio e si fa rubare palla da Cutrone che prova il tocco sotto dalla trequarti, il 10 brianzolo inquadra la porta ma sulla linea si fa trovare attento Petriccione che riesce a deviare in corner.
15’ – Il primo squillo giallorosso arriva grazie a Pittarello che lanciato in profondità controlla, entra in area e spara ma la conclusione è alta.
25’ – Dopo lo scossone iniziale il Catanzaro torna in campo e impone il suo gioco costringendo gli avversari nella propria metà campo ma il risultato resta sullo 0 a 0.
32’ – Pontisso vicino al gol per il Catanzaro. Azione magistrale delle Aquile che trovano Pittarello sulla sinistra che successivamente mette in mezzo all’area. Sopraggiunge il 20 giallorosso che conclude di controbalzo ma, anche se di poco, la sfera vola alta.
45’ – La partita prosegue senza particolari emozioni fino al 45’. L’arbitro concede 3 minuti.
45’ + 1 – Cutrone prova la botta da fuori ma il portiere giallorosso Pigliacelli è attento e in tuffo riesce a respingere.
Secondo tempo
46’ – Il Monza tocca il primo pallone.
60’ – Partita bloccata a inizio secondo tempo, nei primi 15 minuti non si contano azioni pericolose da entrambe le parti. Parziale 0-0.
63’ – Catanzaro vicinissimo al gol con Pontisso che da dentro l’area, da posizione defilata sulla destra, conclude a botta sicura, la sfera lambisce il palo e si perde sul fondo.
67’ – Pittarello colpisce in pieno una traversa di testa su un assist al bacio di Pontisso. Il Catanzaro ci sta provando in tutti i modi.
77’ – Hernani tira fuori dal cilindro un gol da cineteca e porta in vantaggio il Monza. Una botta dalla trequarti sul quale Pigliacelli non può nulla. Catanzaro 0, Monza 1.
87’ – Di Francesco va vicino al gol del pari con un tiro rasoterra che lambisce il palo ma si perde sul fondo.
90’ – Doccia fredda per il Catanzaro che subisce il secondo gol su un’azione verticale del Monza. Cassandro perde palle e ne approfitta Petagna che poi serve in profondità Caso che supera la difesa giallorossa e a tu per tu con Pigliacelli non sbaglia. Catanzaro 0, Monza 2.
90’ + 4 – Non c’è più tempo, Catanzaro-Monza termina 2-0.
Il tabellino
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso (Rispoli 76’), Petriccione, Alesi (Di Francesco 76’); Liberali (D’Alessandro 84’), Iemmello (Oudin 83’); Pittarello. All. Aquilani. A disp: Marietta, Bashi, Jack, Nuamah, Pompetti, Verrengia, Oudin, Rispoli, Koffi, Frosinini, D'Alessandro, Di Francesco.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli (Delli Carri 30’), Carboni; Bakoune, Colombo (Obiang 73’), Pessina, Azzi; Colpani (Hernani 46’), Mota (Petagna 64’); Cutrone (Caso 73’). All. Bianco. A disp: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Antov, Hernani, Obiang, Delli Carri, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Caso, Petagna.
Arbitro: Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Berti - Colarossi. Quarto Ufficiale: Crezzini. VAR: Dionisi - Ghersini.
Ammoniti: Colombo (M), Petagna (M), D’Alessandro (C), Petriccione (C).