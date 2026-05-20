Il cartellone, che nelle prossime settimane sarà arricchito da nuovi nomi, è caratterizzato da una proposta artistica ampia e trasversale, capace di coniugare tradizione e innovazione

Il Teatro dei Ruderi di Cirella si prepara a vivere una nuova, grande stagione estiva all’insegna della musica, dello spettacolo e della cultura, confermandosi uno dei principali punti di riferimento del panorama degli eventi del Sud Italia. A partire dalla fine di giugno, lo straordinario scenario del Teatro dei Ruderi tornerà ad accendersi con una programmazione pensata per coinvolgere pubblici diversi, unendo grandi nomi della musica italiana e internazionale a spettacoli teatrali, commedie ed eventi dedicati all’intrattenimento e alla valorizzazione culturale del territorio.

Tra i protagonisti già annunciati della stagione 2026 figurano artisti amatissimi dal pubblico come Nino D’Angelo, Serena Brancale, Gigi Finizio e Delia, insieme ad un appuntamento internazionale con il Grupo Compay Segundo, con membri fondatori del leggendario Buena Vista Social Club. Il cartellone estivo sarà caratterizzato da una proposta artistica ampia e trasversale, capace di coniugare tradizione e innovazione, musica popolare e sonorità contemporanee, grandi concerti e momenti di spettacolo dal vivo pensati per valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della Calabria.

Il Teatro dei Ruderi si conferma così non solo spazio dedicato agli eventi, ma vero e proprio contenitore culturale, capace di attrarre visitatori, turisti e appassionati da tutta la regione e da fuori Calabria, contribuendo alla crescita dell’offerta culturale e turistica del territorio. Nelle prossime settimane saranno annunciati nuovi appuntamenti, le date ufficiali e tutti i dettagli della programmazione completa della stagione estiva 2026.