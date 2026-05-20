La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito.

La sentenza è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio. Subito dopo la sentenza Delmastro, che era presente in aula, ha lasciato la Corte d'appello. Per lui la Procura generale aveva sollecitato l'assoluzione

"È un caso per cui sono disposto ad andare fino in fondo. Attendiamo le motivazioni della sentenza. Andremo sicuramente in Cassazione. Siamo delusi e stupiti della sentenza di oggi pomeriggio. Alla luce delle parole della procura generale e della ricostruzione non c'era alcun dubbio. Le presunte notizie rivelate non erano segrete", ha detto il difensore di Andrea Delmastro, l'avvocato Andrea Milani.

"Non condivido la decisione della Corte d'Appello, ma ne prendo atto. Non ho intenzione di fermarmi qui. Andrò fino in Cassazione, con quattro richieste assolutorie, nella certezza di riuscire finalmente a dimostrare la correttezza del mio operato, senza se e senza ma", ha dichiarato in una nota il deputato di Fratelli d'Italia.