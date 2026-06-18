Anche quest’anno, nel contesto storico della cittadina cosentina, sarà l’occasione per fermare il ritmo frenetico della quotidianità lasciando spazio ai sentimenti più autentici. Sabato 20 giugno, il centro storico di Trebisacce si prepara a vivere una serata “dolce” con l’edizione 2026 de "La Notte Romantica". Per un'intera notte la routine dei giorni tutti uguali si vestiranno di un’atmosfera sospesa nel tempo e nello spazio. Il visitatore sarà avvolto da una scenografia fatta di luci soffuse, lanterne e candele, mentre note musicali delicate e la brezza marina dello Ionio salirà fin su, incuneandosi tra i vicoli stretti e portando con sé il profumo dolce del nostro mare. Trebisacce si riscopre così come il luogo ideale dove la brezza accarezza i pensieri più intimi e la musica sussurra parole antiche.

Non si tratterà semplicemente di un evento inserito nel cartellone estivo, ma di un vero e proprio viaggio guidato nei sentimenti e nelle emozioni umane. Trebisacce, ufficialmente riconosciuto e celebrato come uno dei Borghi più Belli d’Italia, aprirà i suoi angoli più nascosti, i suoi cortili storici e i suoi belvedere mozzafiato per sussurrare ai passanti e ai sognatori storie lontane e suggestioni presenti, fondendo la maestosità del paesaggio calabrese alla forza evocativa delle arti. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia riscoprire il piacere del posto, un luogo che ha mantenuto intatta la sua anima originaria. Al fine di garantire la massima accessibilità e permettere a una vasta platea di cittadini, turisti e visitatori di raggiungere comodamente e in totale sicurezza le vie del Centro Storico, l'organizzazione ha predisposto un efficiente servizio navetta straordinario che collegherà la parte bassa della città con il cuore del borgo. Per l’occasione il servizio sarà attivo per tutta la durata della manifestazione con corse continue di andata e ritorno programmate ogni 30 minuti, a partire dalle ore 19:30 della sera fino alle ore 00:30 della notte, garantendo una partenza da Piazza della Repubblica e un arrivo diretto nello splendido scenario di Largo Torretta, eliminando così ogni problema di parcheggio o viabilità. L'invito corale della comunità locale e degli organizzatori è quello di abbandonarsi completamente all'atmosfera avvolgente de La Notte Romantica, ascoltando il battito del cuore profondo del borgo dove, per una notte, il tempo sembrerà fermarsi per fondersi all’unisono con il cuore di chiunque vorrà farne parte.