Tre vincite con il “5” concentrate in un solo fine settimana e un jackpot che continua a crescere. La Calabria arriva alla nuova estrazione del SuperEnalotto dopo essere stata protagonista con le giocate fortunate registrate a Cosenza, Scalea e Reggio Calabria.

Questa sera la sestina vincente metterà in palio 207,6 milioni di euro. Una cifra che, secondo quanto riferisce Agipronews, rappresenta il terzo jackpot più alto nella storia del concorso.

I tre “5” non hanno interrotto la lunga attesa per il premio di prima categoria, ma hanno riportato le ricevitorie calabresi al centro dell’attenzione. Clienti abituali, turisti e persone di passaggio tornano così a coltivare la speranza di vedere il nuovo “6” assegnato nella regione.

Il precedente storico di Vibo Valentia

L’attesa riporta alla memoria quanto accaduto il 26 ottobre 2016, ultima data in cui una sestina vincente del SuperEnalotto venne centrata in Calabria.

La schedina fu giocata a Vibo Valentia e consegnò al vincitore 163,5 milioni di euro. All’epoca si trattava della seconda vincita più alta mai realizzata nella storia del gioco.

A quasi dieci anni di distanza, quella giocata continua ad attirare curiosi e appassionati nella tabaccheria di via Dante Alighieri 16, diventata uno dei luoghi simbolo della fortuna in Calabria.

Il titolare Giuseppe Lo Bianco, intervistato da Agipronews, guarda con fiducia alla nuova estrazione: «Sento che saremo nuovamente fortunati».

La ricevitoria diventata meta dei giocatori

La vincita del 2016 avrebbe modificato anche le abitudini di molti clienti. Alcuni continuerebbero a giocare combinazioni fisse, nella speranza di ripetere quell’impresa.

«Sono diversi i giocatori che puntano sempre sugli stessi numeri per tentare la sorte», racconta Lo Bianco.

Il ricordo della sestina milionaria non si sarebbe affievolito con il trascorrere degli anni: «Dopo quella vincita, il numero di giocatori è aumentato e ancora oggi sono in tanti a fermarsi per chiedere informazioni su quella celebre sestina».

A favorire il passaggio di clienti sarebbe anche la posizione centrale della tabaccheria, frequentata sia dai residenti sia dai turisti presenti a Vibo Valentia, soprattutto durante il periodo estivo.

A Cosenza si gioca anche all’ultimo momento

L’attesa per il jackpot coinvolge anche Cosenza, una delle tre città calabresi nelle quali è stato centrato un “5” durante l’ultimo fine settimana.

Nella Tabaccheria La Valle di via Pietro Rossi 146 arrivano clienti abituali, ma anche numerose persone di passaggio. Non mancherebbero le giocate effettuate poco prima della chiusura delle accettazioni.

«Il nostro punto vendita è situato in una zona piuttosto centrale e qui si fermano soprattutto persone di passaggio, che spesso decidono di tentare la fortuna anche all’ultimo momento», spiega il titolare Francesco.

La speranza della ricevitoria di Reggio Calabria

Anche a Reggio Calabria l’attenzione è concentrata sulla prossima estrazione. Nella ricevitoria di corso Garibaldi 185, il titolare Domenico Crucitti spera che la nuova sestina vincente possa essere giocata proprio nel suo punto vendita.

«La nostra è una ricevitoria storica, dove nel corso del tempo sono stati distribuiti diversi premi importanti», racconta Crucitti ad Agipronews.

Il jackpot da 207,6 milioni alimenta inevitabilmente aspettative e curiosità: «Spero che questo “6”, arrivato ormai oltre 207 milioni di euro, possa essere centrato proprio qui».

L’auspicio del titolare non riguarda però soltanto un singolo vincitore. «Sarebbe bello se un jackpot così importante fosse condiviso tra più famiglie, che potrebbero così migliorare concretamente la propria vita», conclude Crucitti.