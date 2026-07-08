Quasi tutto esaurito nelle prime ore di prevendita per la tappa calabrese del tour “La Favola Continua”. Già annunciati i raddoppi in ben sei città e anche in riva allo Stretto si potrebbe andare in questa direzione

Ultimo corre verso il sold out a Reggio Calabria. La tappa del 3 luglio 2027 allo stadio Oreste Granillo, inserita nel tour “La Favola Continua”, ha fatto registrare una risposta immediata da parte del pubblico: già nelle prime ore di prevendita i biglietti sono andati quasi completamente esauriti.

La corsa al tagliando conferma l’attesa enorme attorno al primo grande concerto del cantautore romano in Calabria. Al momento, secondo quanto emerge dalla disponibilità sulle piattaforme di vendita, gli unici posti ancora acquistabili sarebbero quelli in una delle tribune, ma anche questa disponibilità sarebbe ormai vicina all’esaurimento.

Un risultato che potrebbe aprire scenari importanti. Dopo il boom delle vendite, infatti, anche per Reggio Calabria si potrebbe cominciare a ragionare sulla possibilità di una seconda data allo stadio Granillo. Una valutazione che appare tutt’altro che remota, anche alla luce di quanto già accaduto in altre città del tour.

A Bologna, Milano, Napoli, Messina, Bari e Torino infatti, sono state già annunciate le doppie date, segnale della fortissima richiesta generata dal nuovo viaggio live di Ultimo negli stadi. Tant’è che nella prima mezz’ora sono stati venduti ben 300mila biglietti. Una corsa che non si è ancora arrestata.

La tappa reggina, per numeri e ritmo delle prevendite, sembra muoversi anch’essa verso la direzione di una doppia data. Pure il calendario potrebbe consentire un margine per allungare la permanenza del tour in città. Proprio per questo, nelle prossime ore, la macchina organizzativa potrebbe valutare concretamente l’inserimento di un secondo appuntamento a Reggio Calabria, da ufficializzare eventualmente a stretto giro.

Per la città dello Stretto si tratterebbe di un risultato significativo. Il concerto di Ultimo al Granillo non rappresenta solo un grande evento musicale, ma anche un’occasione di richiamo per migliaia di fan provenienti da tutta la Calabria, dalla Sicilia e dal resto del Sud Italia, con ricadute importanti su accoglienza, ristorazione, mobilità e indotto turistico.

L’effetto Ultimo, intanto, è già partito. Il Granillo si prepara verso il tutto esaurito e Reggio Calabria potrebbe ritrovarsi presto con una seconda notte da vivere sulle note di uno degli artisti italiani più amati dal pubblico giovane e non solo.