Finestra estiva caldissima in Calabria. I rossoblù inseguono Leirosa e De Nisi, mentre Angotti è vicino all'addio alla regione. In Promozione è subito show

La prima settimana di luglio infiamma il calciomercato dilettantistico calabrese. Giorno dopo giorno, le trattative si susseguono a ritmo serrato e si profilano colpi di spessore in grado di ridisegnare gli equilibri dei prossimi campionati. Ecco la mappa dei principali movimenti tra Eccellenza e Promozione.

La Rossanese cerca il riscatto, Angotti valuta la Basilicata

In cima ai pensieri degli appassionati c'è la Rossanese, decisa a cancellare la deludente stagione passata che l'ha vista navigare nei bassifondi della classifica nonostante i presupposti di alta quota. Un capitolo definitivamente chiuso per il club rossoblù, ora scatenato sul mercato.

In attacco resta caldissimo il nome del bomber brasiliano Amarildo Leirosa, reduce dalla straordinaria cavalcata che ha portato il Praiatortora in Serie D. Per la difesa, la dirigenza sta stringendo i contatti con l'esperto centrale Fabio De Nisi, protagonista dell'ultima trionfale stagione con la Dbr Luzzi, culminata con la conquista della Coppa Italia Dilettanti. La trattativa potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime ore.

Il massimo campionato regionale rischia però di perdere uno dei suoi re del gol. Attilio Angotti, fresco capocannoniere e tra i bomber più prolifici dell'ultimo decennio in Calabria, sarebbe a un passo dall'accordo con una formazione dell'Eccellenza lucana, salutando così la regione.

Il Rocca di Neto fa sul serio

Scendendo nel girone A di Promozione, riflettori puntati sul Rocca di Neto. La società ha un piano triennale ambizioso: scalare le gerarchie per puntare dritta all'Eccellenza. Dopo aver dato un segnale forte con l'ingaggio in panchina del tecnico Rosario Salerno, il club cosentino sta sondando profili di categoria superiore:

Carlo Tassoni, difensore d'esperienza, nell'ultima stagione colonna portante del Mesoraca, e Percia Montani, attaccante di razza, anche lui reduce dal Double (Coppa e campionato) con la maglia della Dbr Luzzi. I contatti sono avviati e il mercato della Promozione è già pronto a regalare i primi verdetti.