Libri, tradizioni arbëreshë, sport, arte e spettacoli nel programma estivo presentato dal sindaco Pomillo e dall’assessore Romano.

Libri, tradizioni popolari, appuntamenti religiosi, sport, arte e iniziative dedicate all’incontro tra culture accompagneranno l’estate di Vaccarizzo Albanese fino ai primi giorni di settembre. Dopo la ventunesima edizione del Concorso dei Vini Arbëreshë, il borgo si prepara ad accogliere il nuovo calendario del Salotto Diffuso d’Estate, giunto alla sua dodicesima edizione.

Il programma, presentato dal sindaco Antonio Pomillo e dall’assessore Giovanni Romano, coinvolgerà piazze, spazi pubblici, aree sportive e centro storico, trasformando il paese in un palcoscenico diffuso capace di unire comunità locale, visitatori e famiglie.

La manifestazione nasce dalla collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni, istituzioni, operatori culturali e realtà del territorio. L’obiettivo è valorizzare l’identità arbëreshë e rafforzare la capacità dell’entroterra di richiamare pubblico anche oltre la stagione balneare.

Pomillo: «Un paese che vive sempre, non soltanto d’estate»

Il Salotto Diffuso conferma la scelta dell’Amministrazione comunale di investire sulla qualità delle iniziative e sulla valorizzazione degli spazi collettivi.

«Un paese che vive sempre, non soltanto d’estate» è il messaggio lanciato dal sindaco Antonio Pomillo, che insieme all’assessore Giovanni Romano ha illustrato un cartellone costruito per rendere il borgo arbëresh il centro della vita comunitaria.

Il programma punta infatti a coniugare intrattenimento e approfondimento culturale, mantenendo al centro la storia, la lingua e le tradizioni della comunità.

I libri raccontano l’identità e l’impegno civile

Gli appuntamenti riprenderanno martedì 21 luglio in piazza Pasquale Scura con la presentazione del volume Mondo femminile tra Oriente ed Occidente di Attilio Vaccaro.

Venerdì 24 luglio, in piazza Skanderbeg, sarà presentato Inferi di Antonino De Masi, testimonianza personale e civile contro la ’ndrangheta.

Domenica 26 luglio la comunità celebrerà la festa in onore di San Francesco, uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno, nel quale spiritualità, tradizione popolare e partecipazione collettiva tornano a incontrarsi.

Martedì 28 luglio sarà invece presentato Sono un Arbëresh di Francesco Donnici, con la partecipazione di Giovanni Manocchio. Nella stessa serata piazza Skanderbeg si trasformerà in un cinema all’aperto con la proiezione di Stand by Me, promossa dall’associazione giovanile Rrughe.

Agosto tra giochi popolari, sport e tradizioni arbëreshë

Il mese di agosto si aprirà sabato 1 con il Color Party organizzato dal Sistema di Accoglienza e Integrazione nell’area picnic, a partire dalle 17. Alle 18, in piazza Pasquale Scura, la Croce Rossa Alto Ionio Cosentino presenterà il progetto Giovani in Salute.

Domenica 2 agosto sarà la volta di Hami e Pimi te Gjitonia, iniziativa proposta dall’associazione culturale Arberia e dedicata alla riscoperta della vita nei rioni tradizionali.

Venerdì 7 agosto tornerà la corsa Corri Arbëreshë, arrivata alla quarta edizione e organizzata insieme al Lions Club Arbëria. La giornata proseguirà con la Caccia al Tesoro Magare.

Domenica 9 agosto il campo Giovanni Tocci ospiterà il Torneo delle Gjitonie, mentre l’associazione Arberia proporrà un nuovo appuntamento con Hami e Pimi te Gjitonia.

Lunedì 10 agosto sarà dedicato a Ritorno alle origini – I giochi di una volta, iniziativa pensata per recuperare e tramandare i passatempi della tradizione. Martedì 11 agosto tornerà invece la Caccia al Tesoro, costruita attorno a luoghi, parole e indizi legati al paese.

La Rassegna del Costume Arbëreshë al centro del cartellone

L’appuntamento principale dell’estate è in programma mercoledì 12 agosto con la quarantatreesima Rassegna del Costume Arbëreshë, una delle manifestazioni identitarie più rappresentative della Calabria e la più longeva dell’Arberia.

L’evento porterà nel borgo abiti tradizionali, musica, storia e testimonianze delle comunità arbëreshë, rinnovando un legame culturale costruito e tramandato attraverso le generazioni.

Il calendario proseguirà giovedì 13 agosto con il Torneo di Beach Volley e sabato 15 con la festa dell’Assunta. Nuovi appuntamenti con Hami e Pimi te Gjitonia sono previsti nelle giornate del 16 e del 23 agosto.

Arte, motori e dialogo tra culture

Lunedì 17 agosto l’associazione Rrughe proporrà Eterotopia, una performance itinerante dedicata all’arte e all’immaginazione, che attraverserà gli spazi del paese coinvolgendo direttamente il pubblico.

Martedì 18 agosto il centro storico ospiterà il Motorshow Auto e Moto, appuntamento pensato per richiamare appassionati e visitatori di diverse generazioni.

Sabato 22 agosto sarà invece la volta del Festival delle Migrazioni, organizzato dal Sistema di Accoglienza e Integrazione. L’iniziativa sarà dedicata al confronto tra popoli, comunità ed esperienze culturali differenti.

La dodicesima edizione del Salotto Diffuso d’Estate si concluderà domenica 6 settembre con l’ottava edizione de I Colli Arbëreshë.