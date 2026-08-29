Il 48enne ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato portato in ospedale nella serata di venerdì 28 agosto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del ricovero

Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto in un ospedale di Cuba, a Santa Clara, 300 chilometri da L’Avana. L’ex esponente del Movimento 5 Stelle, secondo le informazioni riportate dal Corriere della Sera, sarebbe arrivato nella struttura sanitaria in condizioni gravi dopo aver accusato forti mal di testa e malori.

Di Battista ha compiuto 48 anni lo scorso 4 agosto. La sua esperienza parlamentare è iniziata nel 2013, quando è stato eletto alla Camera dei deputati tra le fila del Movimento 5 Stelle, incarico che ha ricoperto fino al 2018.

Al termine della legislatura aveva deciso di non presentare nuovamente la propria candidatura alle elezioni politiche. Una scelta che non ha però segnato il suo addio alla politica: negli anni successivi ha continuato a intervenire nel dibattito pubblico e a esprimere le proprie posizioni, mantenendo una linea autonoma rispetto alla leadership di Giuseppe Conte e all'attuale indirizzo del Movimento 5 Stelle.

I 5 stelle: «Confidiamo in notizie positive»

«La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione», si legge in una nota del partito M5s.

Tajani: «Prego per lui»

La Farnesina è a disposizione per fornire tutta l'assistenza necessaria ad Alessandro Di Battista, ricoverato da ieri a Cuba in condizioni preoccupanti. A riferirlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Da questa notte sono in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L'Avana dove si trovava in viaggio. Prego per la sua salute», ha scritto su X. «Il ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l'assistenza necessaria», ha spiegato, «sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta».

Peter Gomez al Corsera: nessuna notizia certa

Il motivo per cui Di Battista è ricoverato all'ospedale di Santa Clara è un problema alla testa. Non è chiaro di che genere, potrebbe trattarsi di un versamento, ma al momento le informazioni non sono sufficienti per azzardare ipotesi. Raggiunto telefonicamente dal Corriere della Sera, Peter Gomez (co-fondatore del Fatto Quotidiano e direttore della versione online) conferma di avere notizie frammentarie sullo stato dell'ex 5 stelle. Di Battista si trovava a Cuba proprio in occasione di un reportage per il Fatto Quotidiano e TvLoft dal titolo “La polvere del mondo”. Al momento, dice Gomez, risulta che Di Battista sia in coma, ma non è chiaro se sia stato indotto farmacologicamente.