Confermare la richiesta di ergastolo per Alessia Pifferi già condannata in primo grado all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi. È la richiesta pronunciata in aula dalla sostituta procuratrice generale di Milano Lucilla Tontodonati nella sua requisitoria durata oltre due ore al processo d'appello.

Alessia Pifferi è una persona "egocentrica, che tende a occuparsi delle proprie esigenze. Ha piena, totale, capacità di intendere e di volere e questo dovrebbe porre fine a tante questioni che hanno agitato questo processo. L’accertata imputabilità non può che coincidere con la colpevolezza, sono le sue condotte, il suo non garantire questioni primordiali della vita umana" alla figlia Diana a determinarne la sua morte, dice Tontodonati in uno dei passaggi della requisitoria. "Nessuna patologia al mondo può far ritenere che la mente si disconnetta a tratti", spiega in aula la rappresentante dell'accusa che ricorda la tendenza "alle bugie e alle menzogne" dell'imputata.

"E' un nostro retaggio culturale pensare che una madre non possa sopprimere la sua bambina, ma accade perché è uno dei tanti aspetti della natura umana", afferma Tontodonati nella requisitoria. "E' difficile pensare che una madre possa decidere che non le importi o le importi poco o nulla di sua figlia, ma questo accade e dobbiamo partire da questo presupposto. In questo caso la condotta è particolarmente raccapricciante perché è una condotta omissiva: non è una madre che butta la figlia dalla finestra ma la lascia per cinque giorni a soffrire, per cinque giorni da sola nel caldo di Milano", aggiunge la pg. "E' una vicenda dolorosissima, direi tragica, atroce. Alessia Pifferi lascia la figlia Diana in un lettino da campeggio con un biberon di latte e una bottiglietta d’acqua", ricorda la rappresentante dell'accusa che ricostruisce l'abbandono della bimba e il quadro psicologico e clinico dell'imputata. "Non dobbiamo dimenticare che abbiamo ben due perizie d’ufficio, oltre le consulenze di parte, che concludono per la piena e totale capacità di intendere e di volere di Alessia Pifferi", conclude.