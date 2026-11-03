Secondo richiamo in due settimane per i filetti di tonno Selezione Più. Il nuovo avviso riguarda confezioni da 250 grammi e tutte le scadenze del lotto interessato. I consumatori sono invitati a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per il rimborso o la sostituzione
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Si allarga l'allerta alimentare per la possibile presenza di istamina nel tonno surgelato. La catena di supermercati In's Mercato ha disposto il richiamo di un nuovo lotto di filetti di tonno a marchio Selezione Più, dopo un'analoga segnalazione risalente allo scorso ottobre.
Il provvedimento, comunicato il 2 novembre, è stato adottato in via precauzionale per il rischio di concentrazioni di istamina superiori ai limiti consentiti dalla legge. Si tratta di una sostanza che, se ingerita in quantità elevate, può provocare un'intossicazione alimentare con sintomi simili a quelli di una reazione allergica.
Il prodotto è già stato ritirato dagli scaffali, ma l'avviso riguarda anche i consumatori che potrebbero averlo acquistato nei giorni precedenti.
Il lotto richiamato e le confezioni interessate
Il nuovo richiamo riguarda i filetti di tonno surgelati Selezione Più, commercializzati da In's Mercato in confezioni da 250 grammi.
Il numero di lotto da controllare è 76504-01-001. L'avviso interessa tutte le date di scadenza associate a questo codice.
Il tonno è stato prodotto e confezionato dalla società Jude Foods India Private Limited, nello stabilimento di North Thamaraikulam, in India, per la distribuzione nei supermercati della catena.
Chi possiede una confezione appartenente al lotto segnalato non deve consumarla, ma può restituirla al punto vendita per ottenere la sostituzione o il rimborso.
Il precedente richiamo di ottobre
Non è il primo intervento precauzionale su questo prodotto. Il 19 ottobre In's Mercato aveva già disposto il richiamo di un altro lotto di filetti di tonno surgelati Selezione Più, sempre per la possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge.
In quel caso il prodotto interessato riportava il lotto 14714720726, con termine minimo di conservazione fissato al 31 dicembre 2027.
A differenza del nuovo richiamo, il tonno proveniva da uno stabilimento nei Paesi Bassi ed era stato prodotto dall'azienda I. Schroeder KG.
I due avvisi riguardano dunque lotti differenti e fornitori diversi, accomunati dalla stessa possibile non conformità alimentare.
Cos'è l'istamina e quali rischi comporta
L'istamina è una sostanza che può accumularsi in alcuni alimenti, in particolare nei prodotti ittici come tonno e sgombro, quando l'attività batterica favorisce la trasformazione dell'istidina, un amminoacido naturalmente presente nel pesce.
Se assunta in quantità elevate può provocare la cosiddetta sindrome sgombroide, un'intossicazione alimentare che presenta sintomi simili a quelli di un'allergia.
Tra i disturbi più comuni figurano arrossamento del viso, prurito, mal di testa, nausea, vomito, diarrea e palpitazioni. I sintomi possono manifestarsi rapidamente, spesso entro pochi minuti o nelle prime ore successive al consumo.
Un aspetto importante riguarda la resistenza dell'istamina al calore: una volta formatasi nell'alimento, non viene eliminata in modo affidabile dalla cottura e neppure dal congelamento.
Cosa devono fare i consumatori
L'invito rivolto ai clienti è di verificare il codice riportato sulle confezioni di filetti di tonno surgelati Selezione Più acquistate nei supermercati In's.
I lotti interessati dai due richiami sono 76504-01-001, per tutte le scadenze, e 14714720726, con termine minimo di conservazione al 31 dicembre 2027.
Le confezioni corrispondenti non devono essere consumate e possono essere riportate al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.
Il richiamo riguarda esclusivamente i lotti indicati e non tutti i prodotti a marchio Selezione Più.