La Nazionale italiana di atletica paralimpica si allenerà venerdì 6 novembre, dalle 10 alle 12:30, al Campo Scuola di Cosenza, in via degli Stadi. La seduta è uno degli appuntamenti dei Cosenza Paralympic Days 2026, in programma dal 4 all’8 novembre. Ad aprire la manifestazione sarà il convegno di mercoledì 4 novembre alle 11:30 all’Università della Calabria. Sabato 7 la pista cosentina ospiterà le gare del Meeting del Mezzogiorno.

La manifestazione è promossa da FISPES Calabria su iniziativa del delegato regionale Daniele Maletta. Tra i protagonisti annunciati per le cinque giornate figurano Bebe Vio, Ambra Sabatini, Oney Tapia e Carlo Calcagni.

Il 4 novembre all’Unical anche l’atleta cosentino Francesco Imperio

Al convegno «L’atletica paralimpica come modello di inclusione sociale» interverrà Francesco Imperio, atleta cosentino della Nazionale italiana. Al centro dell’incontro, il ruolo dell’atletica nella crescita personale e le opportunità di partecipazione che lo sport può offrire.

Con Imperio sono attesi Mariano Salvatore, presidente nazionale della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES), Orazio Scarpa, direttore tecnico della Nazionale italiana di atletica paralimpica, e Daniele Maletta. Per la Regione parteciperanno l’assessora con delega allo Sport Eulalia Micheli e l’assessora Pasqualina Straface.

Il 6 novembre l’appuntamento con la stampa durante gli allenamenti

Venerdì l’appuntamento per gli organi di informazione è fissato alle 10:30, mezz’ora dopo l’inizio della seduta. Al Campo Scuola saranno presenti gli atleti, Micheli, Salvatore, Scarpa, Maletta e il segretario generale della FISPES Francesco Carboni. Le testate giornalistiche, televisive, radiofoniche e online sono invitate a seguire sia il convegno inaugurale sia l’allenamento, durante il quale potranno realizzare interviste, riprese e servizi fotografici.

Il 7 novembre le gare del Meeting del Mezzogiorno

Sabato 7 novembre, dalle 14:30 alle 19, al Campo Scuola si disputerà il Meeting del Mezzogiorno di atletica paralimpica. Accanto alle competizioni, il programma del pomeriggio prevede musica, animazione e degustazioni di prodotti tipici calabresi.