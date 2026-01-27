L'ingegnere Antonio Menegon, 78enne di Tezze sul Brenta, è stato ritrovato ieri sera in un bar di Ancignano, frazione di Sandrigo, in provincia di Vicenza. Menegon era scomparso il 3 gennaio e la sua scomparsa aveva scattato l'allarme, con la Procura di Vicenza che aveva aperto un fascicolo e le forze dell'ordine che lo avevano cercato attivamente.

Menegon era scomparso il 3 gennaio, a pochi giorni dall'udienza preliminare del processo a Cosenza cui avrebbe dovuto partecipare come teste. La Procura di Vicenza aveva aperto un fascicolo e le forze dell'ordine avevano ritrovato nel suo studio di Rosà chiavi di casa, cellulare e pc acceso, mentre auto e furgone erano parcheggiati fuori.

Menegon ha chiamato i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa, riferendo di trovarsi all'interno di un bar di Ancignano. I carabinieri lo hanno trovato in buone condizioni generali e stanno ora verificando le sue dichiarazioni. Menegon ha dichiarato di essersi allontanato volontariamente e di non aver subito alcuna costrizione da parte di terzi. Le sue dichiarazioni saranno verificate dalle autorità.

