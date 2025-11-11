Un bambino di 4 anni è finito in ospedale ad Arezzo dopo aver mangiato dei biscotti alla cannabis preparati dallo zio, ignaro degli effetti e della pericolosità della sostanza. Il piccolo ha avuto un malore improvviso, perdendo conoscenza, e solo l’intervento tempestivo dei familiari e dei sanitari ha evitato il peggio.

Il ricovero e la scoperta della cannabis

Trasportato d’urgenza in ospedale, il bimbo è stato sottoposto a esami che hanno confermato la presenza di cannabis in quantità consistente nel sangue e nelle urine. La madre, preoccupata, ha spiegato ai medici che il figlio si trovava a casa dei nonni e aveva mangiato alcuni biscotti trovati in dispensa, realizzati dallo zio pochi giorni prima.

La perquisizione e l’arresto

Gli agenti della Polizia di Stato hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, incensurato ma già segnalato per uso personale di droga, scoprendo nel capanno sul retro una serra professionale con lampade, ventilatori e fertilizzanti destinati alla coltivazione di piante di marijuana.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti circa 600 grammi di sostanza stupefacente già essiccata e 20 biscotti alla cannabis, conservati in un congelatore per un peso complessivo di circa 500 grammi.

Le accuse e il processo

L’uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione, coltivazione e produzione di sostanza stupefacente, e denunciato per lesioni personali colpose. Martedì si è svolto il giudizio per direttissima, nel corso del quale il giudice ha convalidato l’arresto rinviando a una successiva udienza. Il fatto è avvenuto lunedì e, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il bambino starebbe già meglio, anche se resta sotto osservazione medica.