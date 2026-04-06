La verifica dell’età per i siti porno in Australia segna una svolta drastica nel rapporto tra regolazione digitale, tutela dei minori e libertà di accesso ai contenuti online. Con l’entrata in vigore della nuova normativa, il semplice clic su una casella non basta più: per accedere ai contenuti per adulti servono controlli reali, basati su strumenti come riconoscimento facciale, identità digitali o dati della carta di credito. Ma mentre il governo australiano irrigidisce le regole, la rete si muove in fretta e trova subito una via alternativa: l’uso massiccio delle Vpn.

Il cuore della riforma è chiaro. L’obiettivo dichiarato è impedire ai minori di entrare in contatto con contenuti pornografici, estremi o legati all’autolesionismo, trasferendo nel mondo digitale lo stesso principio di controllo già previsto nella vita reale. La novità, però, non riguarda soltanto i siti porno. Il nuovo impianto normativo estende infatti obblighi e responsabilità anche a motori di ricerca, app store e social media.

Come cambia l’accesso ai siti porno in Australia

Dallo scorso 9 marzo la normativa australiana ha modificato radicalmente l’accesso ai contenuti per adulti. Da quel momento, le piattaforme non possono più limitarsi a chiedere all’utente di dichiarare di essere maggiorenne. Devono invece adottare sistemi di verifica dell’età considerati concreti ed effettivi.

Tra gli strumenti indicati ci sono il riconoscimento facciale, le identità digitali e l’utilizzo dei dati della carta di credito. La filosofia della norma è quella di spostare il peso del controllo dall’utente alle piattaforme: non è più sufficiente confidare nell’autocertificazione, ma occorre dimostrare di avere introdotto misure capaci di prevenire davvero l’accesso dei minori.

Multe altissime per chi non si adegua

Il nuovo quadro normativo prevede anche sanzioni molto pesanti per le aziende che non rispettano gli obblighi. Le piattaforme che non si adeguano rischiano infatti multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani per ogni violazione.

È proprio la severità delle sanzioni a spiegare la portata della stretta. Il governo australiano non si limita a fissare un principio, ma prova a renderlo effettivo con un sistema punitivo che punta a costringere gli operatori del settore a cambiare in fretta le proprie modalità di accesso e di controllo.

Non solo porno: coinvolti anche chatbot, social e app store

Uno dei punti più rilevanti della legge è che la sua applicazione non si ferma ai siti esplicitamente pornografici. Le nuove regole si estendono infatti anche ai chatbot basati su intelligenza artificiale e alle piattaforme che ospitano contenuti estremi o collegati all’autolesionismo.

In più, vengono chiamati in causa anche motori di ricerca, social media e app store, che devono introdurre misure efficaci per ridurre il rischio che i più giovani possano imbattersi in contenuti sensibili. È qui che si vede il vero cambio di paradigma: la prevenzione non viene più considerata un fatto residuale o individuale, ma una responsabilità diretta delle infrastrutture digitali.

La responsabilità passa alle piattaforme

Il punto politico e culturale della norma è proprio questo. L’accesso ai contenuti online non viene più letto solo come una scelta del singolo utente, ma come un processo che deve essere governato dalle piattaforme stesse. In sostanza, la legge australiana afferma che chi gestisce gli spazi digitali deve intervenire attivamente per impedire l’esposizione dei minori a determinati contenuti.

Il boom delle Vpn prima dell’entrata in vigore

Ma la risposta della rete è stata immediata. Alla vigilia dell’entrata in vigore della legge, in Australia si è registrata una vera impennata nei download di Vpn, gli strumenti che consentono di mascherare la provenienza geografica della connessione e di navigare come se ci si trovasse in un altro Paese.

In un solo giorno i download sarebbero passati da circa 10mila a oltre 28.700, mentre le sessioni giornaliere avrebbero raggiunto quota 1,32 milioni. Numeri che raccontano una reazione istantanea e che mostrano quanto rapidamente gli utenti abbiano individuato una via per aggirare i nuovi vincoli.