Ultimi bagliori estivi su buona parte dell’Italia. Da domani, infatti, il Nord ovest si ritroverà catapultato in pieno autunno e, a seguire, toccherà alle altre regioni fino al Centro Italia. Al Sud invece l’estate avrà una coda che dovrebbe protrarsi anche nella prossima settimana.

Oggi, intanto, giornata veramente calda sul nostro paese, con il termometro che ha raggiunto picchi elevati, soprattutto al Centro-Sud. A rendere l'aria ancora più afosa e opprimente ci ha pensato un vento di Scirocco in rinforzo, che soffia teso dal pomeriggio, accentuando la sensazione di caldo.

Ma il cambiamento è già in agguato. Nel corso della tarda serata di domenica, le prime avvisaglie del maltempo inizieranno a farsi sentire al Nord-Ovest, con i primi forti temporali che anticiperanno la vera e propria rivoluzione meteorologica.

Lunedì, infatti, sarà il giorno della grande svolta. Una forte perturbazione attraverserà l'Italia, portando con sé precipitazioni intense e diffuse. Il rischio di forti piogge, temporali, rovesci e possibili nubifragi sarà elevato, con conseguenti disagi, allagamenti e criticità, soprattutto sulle regioni settentrionali e del Centro-Tirreno.

Le zone più a rischio, quelle dove si attendono i fenomeni più violenti, sono il Piemonte (in particolare l'Alto Piemonte), l'Alta Lombardia, la Liguria, la Toscana e il Lazio. Nonostante ciò, le piogge bagneranno anche le altre regioni, seppur in modo più moderato.

Ma la vera notizia è il calo termico che si verificherà a partire da martedì. Le temperature subiranno un crollo verticale, precipitando anche di 10° in poche ore. L'aria fresca e autunnale si impadronirà del Paese e, pensate, al Nord e al Centro le massime potrebbero addirittura non superare i 20° in pieno giorno, una vera e propria cesura con il caldo che ci ha accompagnato finora.