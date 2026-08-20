Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza rottweiler, in località Pittuini. Si chiamava Giuseppe Pampo, di Leverano.

Il corpo è stato trovato dai familiari. Sul la salma sono stati trovati morsi precisamente alla testa e alle gambe. L’uomo era uscito in mattinata, alle 5.30 circa, per raccogliere i fichi. I familiari preoccupati per l'assenza prolungata hanno si sono messi alla sua ricerca nelle campagne frequentate da Pampo.

All’arrivo dei carabinieri sul posto non vi erano i cani, ma in seguito sono stati idividuati insieme al proprietaro. Sono in corso gli accertamenti sui due animali, anche attraverso il prelievo di campioni ematici finalizzato alla successiva comparazione forense, per verificare ogni elemento utile alla ricostruzione dell’accaduto. L’Autorità Giudiziaria dovrà procedere ai successivi accertamenti, compreso l’eventuale autopsia. La salma al momento si trova nella camera mortuaria del'ospedale Vito Fazzi. Indaga la Procura della Repubblica di Lecce.

E' questo l'ultimo drammatico del genere. Stanno destando preoccupazione, ad esempio, le recenti aggressioni di un animale, un lupo o un cane inselvatichito, a Noicattaro, in provincia di Bari. Il 4 agosto ha ferito due bimbi in un parco pubblico alla periferia della città vicino alle lame e alle zone coltivate. Una bambina di soli sei anni è stata ricoverata al Policlinico del capoluogo pugliese, prima in rianimazione e poi nel reparto di malattie infettive per le ferite riportate al collo e alla spalla. Più lievi le ferite per l'altro bimbo.