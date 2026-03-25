Choc in provincia di Bergamo, dove una professoressa è stata accoltellata da uno studente di 13 anni poco prima dell’inizio delle lezioni. Questa la gravissima aggressione avvenuta oggi mercoledì 25 marzo a Trescore Balneario, in uno dei corridoi dell'istituto comprensivo di Leonardo Da Vinci in via Damiano Chiesa.

La vittima, Chiara Mocchi, insegnante di francese di 57 anni, è stata portata in gravi condizioni in elisoccorso all'ospedale di Bergamo ma non è in pericolo di vita. Prof accoltellata: colpita con almeno due coltellate e operata d’urgenza. Colpita con almeno due coltellate, la ferita più grave è quella riportata al collo. Un secondo fendente ha invece raggiunto la donna al petto. Al termine dell’intervento, durato due ore, è stata trasferita in terapia intensiva, in prognosi riservata. L’aggressione, a quanto si apprende, è avvenuta alle 7.45.

"In elicottero, oltre ovviamente a tamponarla, hanno potuto provvedere a fare una trasfusione che ha sicuramente contribuito a salvarle la vita", ha fatto sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso.

Lo studente - che al momento dell’aggressione indossava una maglietta con scritto 'vendetta' e nello zaino aveva una pistola scacciacani - è stato bloccato da un altro insegnante e da due collaboratori scolastici, che lo hanno immobilizzato fino all’arrivo dei carabinieri subito dopo l'aggressione. Al momento, l’episodio risulta essere un gesto isolato, senza il coinvolgimento di altre persone. Il movente non appare riconducibile a finalità terroristiche.

Intanto la Procura dei minori di Brescia, competente anche per Bergamo, è pronta ad aprire un fascicolo sull'accoltellamento. A quanto apprende l'Adnkronos i magistrati stanno aspettando la relazione dei carabinieri per aprire oggi stesso un fascicolo penale per gli accertamenti del caso sul minorenne non imputabile. Sarà poi aperto anche un fascicolo civile per gli aspetti psicosociali. Valutazioni necessarie per qualsisi decisione dovrà prendere il Tribunale.

Quanto accaduto in provincia di Bergamo, presso l’Istituto comprensivo di Trescore Balneario, è un fatto di una gravità sconvolgente. Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi famigliari, alla scuola. Questo fatto dimostra che è necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal governo per contrastare la criminalità giovanile e in particolare la diffusione di armi improprie fra i giovani", dichiara Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito.

"Misure necessarie da accompagnare a quelle che abbiano già avviato nelle scuole sulla condotta e l'educazione al rispetto e che a breve saranno avviate come quella sulla assistenza psicologica. Oggi a Parigi, porrò la questione presso l’evento di lancio del Report 2026 GEM - Global Education Monitoring dell’Unesco. Chi lavora per il futuro dei nostri figli non deve correre alcun rischio”, ha aggiunto Valditara il quale ha fatto inoltre sapere che "l’insegnante non è fortunatamente in pericolo di vita".