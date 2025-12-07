Una tragedia improvvisa ha segnato la serata lungo l’autostrada A5, nel tratto compreso tra gli svincoli di Settimo e Volpiano, dove una bimba di pochi mesi è deceduta in seguito a un grave incidente stradale. Le prime notizie giunte dal luogo dello schianto raccontano una dinamica ancora in fase di ricostruzione, con diversi veicoli coinvolti e un impatto particolarmente violento.

L’incidente, avvenuto intorno alle 20 in direzione Aosta, ha richiesto l’intervento immediato delle squadre del 118 e dei vigili del fuoco. La bambina, secondo le prime informazioni disponibili, sarebbe stata sbalzata fuori dall’auto su cui viaggiava. Nonostante i tentativi disperati dei sanitari di Azienda Zero, per lei non è stato possibile fare nulla se non constatare il decesso.

La madre, che era con la piccola al momento dell’impatto, ha riportato diverse ferite. È stata stabilizzata e trasportata in ospedale per le cure necessarie, mentre gli operatori hanno continuato a mettere in sicurezza l’area e a prestare assistenza agli altri automobilisti coinvolti.

La dinamica dell’incidente resta al centro degli accertamenti della Polizia stradale, che dovrà chiarire come si siano susseguiti gli eventi e quali elementi abbiano potuto determinare uno scontro di tale violenza.