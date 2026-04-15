Secondo quanto accertato dagli inquirenti i coniugi erano in fase di separazione
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Due persone sono morte oggi mercoledì 15 aprile precipitando dal balcone della loro abitazione in via Vittorio Veneto a Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani. Si tratta di marito e moglie. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio: l'uomo, 61 anni, avrebbe lanciato la donna di 55 dal balcone del quinto piano e poi si sarebbe lanciato lui stesso.
I corpi sono stati trovati sulla rampa del garage condominiale. Secondo quanto accertato dagli inquirenti i coniugi erano in fase di separazione.