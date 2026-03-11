Il presidente del Consiglio regionale Cirillo accoglie i rappresentanti del Porto di Itajaí. Al centro il dialogo con Gioia Tauro e la cooperazione economica e culturale

Un nuovo tassello nei rapporti tra Calabria e Brasile, con i porti al centro del dialogo. Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha accolto oggi a Palazzo Campanella la delegazione governativa della Regione di Santa Catarina, in visita istituzionale in Calabria nell’ambito di un percorso di collaborazione mirato a rafforzare relazioni economiche, commerciali e anche culturali tra i due territori.

La delegazione era composta da João Paulo Tavares Bastos, sovrintendente del Porto di Itajaí, da Thiago Morastoni, avvocato e assessore esecutivo del porto, e da Dayane Nunes, responsabile dell’Ufficio Comunicazione del Porto di Itajaí. Con loro anche Veronica Salgado, avvocata che coordina la presenza istituzionale del gruppo brasiliano, e il professor Nicodemo Misiti. All’incontro, ospitato presso il Polo Culturale del Consiglio regionale, hanno partecipato una rappresentanza dei sindaci della Piana di Gioia Tauro e il consigliere regionale Domenico Giannetta.

Il confronto è stato presentato come un’occasione per rinsaldare e rendere più concreti i rapporti avviati in questi giorni, con particolare attenzione alle prospettive di cooperazione tra il porto di Gioia Tauro e il porto di Itajaí, indicati come due realtà strategiche nei rispettivi scenari territoriali e logistici. Nel corso dell’incontro è stata condivisa la volontà di proseguire un percorso comune capace di favorire scambi, relazioni e opportunità di sviluppo, valorizzando la centralità della Calabria nel Mediterraneo e quella di Santa Catarina nell’economia brasiliana.

«Accogliere a Palazzo Campanella la delegazione della Regione di Santa Catarina – ha dichiarato Cirillo – significa confermare la volontà della Calabria di aprirsi sempre di più al dialogo internazionale e di costruire relazioni concrete, capaci di produrre sviluppo e nuove opportunità per il nostro territorio». E ha aggiunto che il confronto rappresenta «un passaggio significativo» per rafforzare il legame con una realtà importante del Brasile e «valorizzare la centralità strategica del porto di Gioia Tauro».