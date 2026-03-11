La sindaca sottolinea il ruolo di coordinamento dell’ente nel Cosentino e fa gli auguri ai consiglieri Giuseppe Turano e Antonio Uva: «Rafforzeranno il dialogo tra Ionio ed entroterra»

La Provincia come presidio strategico di coordinamento e ascolto, soprattutto per i piccoli centri di un territorio «vasto e complesso» come il Cosentino. È il messaggio lanciato dalla sindaca Manuela Labonia, che si congratula per l’esito delle elezioni provinciali e augura buon lavoro al neo presidente Biagio Faragalli e al nuovo Consiglio provinciale.

Nel suo intervento, Labonia sottolinea che l’Ente Provincia è chiamato a tenere insieme esigenze diverse e a garantire un governo del territorio capace di dare risposte concrete alle comunità. Per questo, aggiunge, deve rappresentare sempre di più un punto di riferimento, in particolare per i piccoli Comuni, in una provincia che viene definita «la più estesa e popolosa della Calabria».

La sindaca si dice certa che Faragalli e il Consiglio sapranno interpretare il ruolo di raccordo, promuovendo confronto, collaborazione e una visione condivisa di sviluppo «anche per questo territorio», con l’obiettivo di continuare a dare risposte soprattutto ai centri minori.

Labonia coglie inoltre l’occasione per rivolgere congratulazioni e auguri di buon lavoro ai consiglieri Giuseppe Turano e Antonio Uva, indicati come rappresentanti di Corigliano-Rossano e dell’intero territorio. «La loro presenza – conclude – potrà contribuire a rafforzare il dialogo tra le diverse realtà della fascia ionica e dell’entroterra, portando all’attenzione della Provincia le istanze delle nostre comunità».