Il direttore artistico e conduttore conferma che il cast del Festival di Sanremo 2026 sarà più numeroso del previsto. «Le proposte arrivate sono tantissime e di alto livello». L’annuncio ufficiale dei Big atteso entro il 23 novembre al Tg1

Era nell’aria, e adesso è ufficiale: il Festival di Sanremo 2026 sarà “extra large”. Durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, in onda su Rai 2 con la conduzione di Gianluca Gazzoli, Carlo Conti ha annunciato che il numero dei Big in gara supererà quello previsto dal regolamento.

«Non credo di riuscire a stare nei 26 — ha dichiarato il direttore artistico e conduttore — ma di arrivare a 28 o anche a 30». Un gesto con la mano per sottolineare il “30” e un sorriso che lascia intendere la difficoltà delle scelte: «Anche quest’anno è veramente complicato decidere. Le proposte sono tantissime e di altissimo livello».

L’annuncio ufficiale dei Big è atteso entro il 23 novembre al Tg1 delle 13.30, ma non è escluso un piccolo slittamento. «Stanno ancora arrivando proposte — ha spiegato Conti — e potremmo scalare al 30, anche se vorrei evitare, come l’anno scorso, di fare l’annuncio e poi correre a Bologna per lo Zecchino d’Oro».

Durante l’incontro, Conti ha commentato con ironia il clima di attesa e le inevitabili indiscrezioni che accompagnano ogni edizione del Festival: «È quella meravigliosa panna montata che fa parte di Sanremo. Spero che, quando annunceremo i Big, ci siano le polemiche. Perché ci dev’essere questo, o quello. Come diceva Pippo Baudo, tutto questo serve a creare Sanremo. Più se ne parla, meglio è: vuol dire che il Festival è vivo».

Nel frattempo, la Rai ha confermato un adeguamento dei rimborsi spese alle case discografiche per gli artisti in gara. «È stata una negoziazione più ampia che riguarda anche i diritti», ha precisato Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai. «Sanremo è un meccanismo complesso, che funziona solo se tutti — la Rai, la discografia e le aziende — sono soddisfatti».

Un Festival, dunque, che si preannuncia imponente, vivace e fedele alla sua tradizione di spettacolo totale. E, come ha ricordato Conti, «un po’ di rumore fa sempre bene: Sanremo vive anche di questo».

Via via i nomi che tutti davano per certi – Annalisa, Angelina Mango, Tiziano Ferro e altri ancora – hanno poi ufficialmente smentito che non parteciperanno al Festival.

In queste ultime ore, però, sono uscite delle nuove indiscrezioni che sembrano molto credibili. Alcuni giorni fa il giornalista Gabriele Parpiglia ha anticipato una prima coppia formata da Rkomi ed Elodie, ora ne ha annunciato un’altra. Si tratta di Fedez e Marco Masini. Ricorderete quanto clamore aveva fatto la loro versione di “Bella stronza” proposta durante la serata dei duetti.