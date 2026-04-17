L’allerta sanitaria relativa ai tre lotti incriminati è stata ritirata in data odierna. La società: «Massimo impegno per garantire la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA RICHIESTA DI RETTIFICA PERVENUTA DALLA SOCIETÀ TÖNNIES FLEISCH SRL

Con la presente, Tönnies Fleisch S.r.l., con sede legale in Vignola (MO), in persona del legale rappresentante phiamo di tre lotti di carne bovina confezionata presso il nostro stabilimento di Vignola e commercializzata con i marchi Lidl Italia e Delicarne - Coop Italia (lotti 101158, 102294, 102444, con le rispettive date di scadenza 02/04/2026, 13/04/2026, 14/04/2026), chiede la pubblicazione della seguente rettifica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, numero 47, con le medesime modalità, visibilità ed evidenza grafica riservate alla notizia originaria.

Testo della rettifica, aggiornamento - revoca allerta sanitaria Tönnies Fleisch Italia.

L'allerta sanitaria relativa a tre lotti di carne bovina prodotti da Tönnies Fleisch Italia S.r.l. e commercializzati con i marchi Lidl e Coop Italia è stata revocata in data odierna. Le analisi di laboratorio ufficiali condotte dai Servizi Veterinari dell'AUSL di Modena e le analisi eseguite da laboratorio accreditato in regime di autocontrollo hanno escluso la presenza di contaminazione microbiologica da Escherichia coli Stec nelle carni prodotte da Tönnies Fleisch Italia.

I risultati analitici, che hanno interessato i tre lotti oggetto di allerta nonché lotti cronologicamente contigui e campioni prelevati durante l'ispezione ufficiale presso lo stabilimento, hanno dato esito negativo al 100%, confermando l'infondatezza dei sospetti che avevano indotto all'attivazione del richiamo in via meramente precauzionale.

Le evidenze scientifiche acquisite confermano la piena sicurezza e conformità dei prodotti oggetto di allerta. Tönnies Fleisch Italia ringrazia i consumatori per la collaborazione e ribadisce il proprio impegno costante per la qualità e la sicurezza dei propri prodotti.