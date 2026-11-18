La Corte d’Assise di Vicenza ha condannato entrambi i genitori a due anni di reclusione per omicidio colposo. Il ragazzo era morto dopo che la famiglia aveva scelto di affidarsi al cosiddetto metodo Hamer, rinunciando alle cure oncologiche. Riqualificato il reato rispetto all'originaria contestazione di omicidio volontario con dolo eventuale

Due anni di reclusione ciascuno per omicidio colposo. È la condanna inflitta dalla Corte d’Assise di Vicenza ai genitori di Francesco Gianello, il ragazzo di 14 anni morto a causa di un tumore che, secondo l’accusa, non sarebbe stato curato tempestivamente perché la famiglia aveva scelto di seguire il cosiddetto metodo Hamer, un approccio privo di validazione scientifica per il trattamento delle patologie oncologiche.

La Corte ha quindi riqualificato il reato rispetto all'iniziale accusa di omicidio volontario con dolo eventuale, accogliendo la richiesta avanzata dalle difese già in udienza preliminare. La pena è stata inoltre ridotta in applicazione dello sconto previsto dal rito alternativo.

Nel corso della sua replica, il pubblico ministero aveva prospettato la possibilità di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, valutando anche le ipotesi di morte come conseguenza di altro reato o di abbandono di minore.

La decisione riporta al centro il tema della responsabilità dei genitori nella tutela della salute dei figli minorenni e dei rischi legati al ricorso a pratiche non scientificamente validate in sostituzione delle cure mediche riconosciute.