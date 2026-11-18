La ragazzina, originaria di Ambrogio di Copparo, è deceduta all’ospedale Maggiore di Bologna per le gravi ferite riportate in un tamponamento tra Casalecchio di Reno e Valsamoggia. Nell’incidente sono rimaste ferite altre quattro persone. Indagato il conducente del camper. La madre della piccola stava usufruendo di un permesso dalla detenzione domiciliare

Non ce l’ha fatta la bambina di 12 anni di Ambrogio di Copparo, in provincia di Ferrara, rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto domenica 15 novembre sull’autostrada A1, tra Casalecchio di Reno e Valsamoggia, nel Bolognese. La piccola è morta dopo due giorni di agonia all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era stata ricoverata in condizioni disperate.

La ragazzina viaggiava in automobile con la madre, la nonna e due amiche di 12 e 11 anni, quando il veicolo è stato tamponato da un camper. La notizia è stata riportata dai quotidiani locali Nuova Ferrara, Il Resto del Carlino e Corriere di Bologna.

L'incidente e i feriti

A bordo dell'auto si trovavano cinque persone. Alla guida c'era la madre della bambina, di 54 anni, mentre accanto a lei sedeva la nonna, di 76. Sul sedile posteriore viaggiavano la dodicenne e le due amichette.

Il bilancio dello scontro è particolarmente grave. Una delle due ragazzine è ricoverata in terapia intensiva, mentre l'altra è fuori pericolo. Anche la madre e la nonna della vittima hanno riportato diverse fratture.

Indagato il conducente del camper

La Procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Nel registro degli indagati è stato iscritto il conducente del camper, un uomo di 74 anni. Le verifiche sono affidate alla Polizia stradale.

La madre era in permesso dalla detenzione domiciliare

La vicenda presenta anche un precedente giudiziario. La madre della bambina era stata condannata in via definitiva a 12 anni di reclusione per l'omicidio del compagno, 39 anni, avvenuto nel giugno 2017.

Dopo aver trascorso un periodo in carcere, nel gennaio 2022 aveva ottenuto la detenzione domiciliare per occuparsi della figlia minorenne. Il giorno dell'incidente la donna stava usufruendo di un permesso che le aveva consentito di trascorrere alcune ore fuori casa con la famiglia.