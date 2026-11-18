VIDEO | L’inchiesta Arione, coordinata dalla Dda, è partita nel 2020. Tra le accuse contestate associazione mafiosa, estorsione, corruzione, truffe ai danni dello Stato e traffico di armi e droga

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nelle province di Catanzaro e Crotone, nei confronti di 21 persone. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, dispone 15 arresti in carcere e 6 ai domiciliari.

Le persone coinvolte sono accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, falsità in atti pubblici, invasione di terreni o edifici ed estorsione. Contestati anche episodi di lesioni personali, violenza privata e reati in materia di armi e stupefacenti. Per alcune contestazioni viene riconosciuta l’aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolare il sodalizio criminale.

L’indagine, denominata “Arione”, è stata avviata nel 2020 e coordinata dalla Dda di Catanzaro. Le attività investigative sono state condotte dal Nucleo investigativo dei Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e pedinamento, acquisizione di documenti e verifiche sulle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia.