La Procura di Cosenza ha fissato per questa settimana il conferimento degli incarichi ai medici legali che eseguiranno le autopsie sulle cinque vittime dell’incidente nella galleria Fiego, lungo la Statale 107, nei pressi dello svincolo di San Fili. Gli esami riguarderanno Alfredo Spizzirri, Barbara Beltrano, Annamaria Sicilia, Carmela Sicilia e Anna Caterina Pollaci, l’83enne originaria di Mendicino, che guidava l’Opel Mokka.

A coordinare gli accertamenti è la pm Donatella Donato. Uno dei punti da chiarire è se Spizzirri, al volante della Jaguar, possa essere stato colto da un malore prima dell’impatto. Un’ipotesi affidata periti scelti dall’ufficio di procura, coordinato dal procuratore capo Vincenzo Capomolla.

La dinamica resta aperta. Nelle prime ore era stata presa in considerazione la possibilità che le due vetture viaggiassero entrambe verso Cosenza. Secondo una ricostruzione ora al vaglio, invece, le auto si sarebbero scontrate frontalmente.

Il tragico sinistro è avvenuto sabato, poco prima delle 13. Pollaci viaggiava da sola. Sulla Jaguar, insieme a Spizzirri, 50 anni, c’erano le sorelle Carmela e Annamaria Sicilia, di 87 e 85 anni, e Barbara Beltrano, 45 anni, morta in ospedale nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La Statale 107 è stata riaperta alle 17.45, dopo i rilievi e la rimozione dei veicoli.