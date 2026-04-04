Le Fiamme Gialle della Compagnia di Ariano Irpino, con il supporto delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, hanno sequestrato circa 3,3 chilogrammi di cocaina e arrestato un uomo trovato in possesso dello stupefacente all’interno della propria auto.

L’operazione si inserisce nel quadro dell’intensificazione dei controlli sul territorio disposta dal Comando Provinciale per contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti. I finanzieri hanno fermato un’autovettura ritenuta sospetta e, nel corso della perquisizione, decisivo è stato l’intervento dei cani antidroga Jacqueline e Nastasia, due pastori tedeschi grigioni, che hanno consentito di individuare la droga, nascosta con cura nel veicolo.

La sostanza, risultata essere cocaina e confezionata in panetti, secondo la ricostruzione investigativa sarebbe stata destinata al mercato dello spaccio della città del Tricolle. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato anche l’autovettura e il telefono cellulare in uso al soggetto fermato.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di cocaina. Su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, è stato quindi condotto nella locale casa circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.

L’intervento conferma l’attività di prevenzione e repressione portata avanti dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto ai reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, nell’ambito delle direttive della Prefettura di Avellino finalizzate a rafforzare i controlli sul territorio.

Resta fermo che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato potrà essere definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile.