Il progetto del Rotary Club Amantea è stato realizzato con l’Istituto comprensivo per promuovere benessere, apprendimento e innovazione educativa

Una scuola più inclusiva passa anche dalla capacità di costruire spazi capaci di accogliere, stimolare e valorizzare ogni studente. È stata inaugurata e consegnata ufficialmente venerdì 29 maggio 2026 alla comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Mameli-Manzoni” di Amantea la nuova Aula Multisensoriale, realizzata dal Rotary Club Amantea grazie al contributo del Rotary International, del Distretto 2102 e della Fondazione Rotary.

Il progetto nasce per offrire agli alunni un ambiente innovativo dedicato all’inclusione, al benessere e alla valorizzazione delle potenzialità individuali. Una risposta concreta ai bisogni educativi degli studenti e, allo stesso tempo, un esempio di collaborazione tra scuola, territorio e associazionismo.

Aula multisensoriale al Mameli-Manzoni, il progetto del Rotary

La realizzazione dell’Aula Multisensoriale è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Rotary Club Amantea e l’Istituto Comprensivo “Mameli-Manzoni”, che ha sostenuto l’iniziativa fin dalle prime fasi, contribuendo alla predisposizione degli spazi e alla concreta attuazione del progetto.

L’inaugurazione ha registrato una partecipazione numerosa, con la presenza di istituzioni, associazioni del territorio, rappresentanti del mondo del volontariato e della comunità scolastica. Un segnale dell’attenzione che Amantea riserva ai temi dell’inclusione e dell’innovazione educativa.

La manifestazione si è aperta con i saluti istituzionali della presidente del Rotary Club Amantea Ortensia Barone, del sindaco Vincenzo Pellegrino, della dirigente scolastica Licia Marozzo, del presidente del Rotaract Club Amantea Gaetano Ragusa, della presidente dell’Interact Club Amantea Ginevra Provenzano e della delegata DEI del Rotary Club Amantea Carolina Caruso.

Uno spazio per benessere, relazione e apprendimento

Nel corso dell’incontro, Fortunata Besaldo, responsabile del progetto per il Rotary Club Amantea, ha illustrato la genesi dell’iniziativa e le potenzialità educative dell’aula.

Lo spazio multisensoriale è pensato per favorire autoregolazione emotiva, attenzione, comunicazione, relazione e apprendimento attraverso l’utilizzo integrato di stimoli visivi, sonori e tattili.

L’ambiente è dotato di luci, colori, suoni, fibre ottiche e materiali dedicati, strumenti che consentono agli studenti di vivere esperienze coinvolgenti attraverso la stimolazione dei diversi canali sensoriali. Un luogo dove l’esplorazione diventa apprendimento e dove il benessere emotivo può sostenere la crescita educativa.

Per le sue caratteristiche, per le finalità che persegue e per le tecnologie di cui è dotata, l’aula rappresenta una delle poche Aule Multisensoriali presenti nelle scuole della Calabria.

Barone: «Un investimento concreto sul futuro dei giovani»

La presidente del Rotary Club Amantea, Ortensia Barone, ha sottolineato il significato dell’iniziativa e il valore della collaborazione che ha reso possibile il progetto.

«L’Aula Multisensoriale rappresenta un investimento concreto sul futuro dei nostri giovani. Come Rotary abbiamo creduto fortemente in questo progetto perché inclusione significa creare opportunità reali e strumenti capaci di rispondere ai bisogni di ogni studente. Questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione tra Rotary, scuola e territorio, dimostrando quanto si possa realizzare quando si lavora insieme per il bene della comunità».

Parole che restituiscono il senso del service: non una semplice donazione, ma un intervento destinato a lasciare un segno duraturo nella vita quotidiana della scuola.

Inclusione come responsabilità condivisa

Le conclusioni sono state affidate ad Anna Lorelli, responsabile distrettuale del progetto “Cittadinanza Attiva”, che ha evidenziato il valore delle sinergie tra istituzioni scolastiche, associazioni e Rotary nella costruzione di percorsi di crescita e partecipazione.

Durante gli interventi è stato ribadito che l’inclusione non è soltanto un principio educativo, ma una responsabilità condivisa. Richiede impegno, collaborazione, investimenti concreti e la capacità di trasformare i bisogni in risposte reali.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dirigente scolastica, ai docenti e al personale dell’Istituto Comprensivo “Mameli-Manzoni” per la disponibilità dimostrata durante tutte le fasi di progettazione e realizzazione.