Sorpreso da un violento temporale, le prime cure gli sono state prestate sul posto. Trasferito con l'elisoccorso all'Ospedale Cannizzaro di Catania, è arrivato senza vita
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I soccorsi da parte dei vigili del fuoco dell'escursionista colpito da un fulmine sull'Etna, successivamednte morto all'ospedale Cannizzaro di Catania, 16 agosto 2026. L'uomo, di origine americana, sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine che lo ha colpito. ANSA/ DARIO TERI
Tragedia sull'Etna. Un turista statunitense di 30 anni è morto colpito da un fulmine mentre si trovava sul vulcano per un'escursione. L'allarme è stato lanciato ieri sera, poco prima delle 20, con l’intervento dell’elicottero Drago 142 dei Vigili del fuoco.
Il giovane turista si trovava sull’Etna, sembra in una zona vietata quando è stato sorpreso da un violento temporale. Qui è stato colpito da un fulmine che ha provocato la scarica elettrica. Al ragazzo sono state prestate le prime cure sul posto. Il personale elisoccorritore a bordo dell'elicottero ha verricellato a bordo la vittima che subito dopo è stato trasportato presso l'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivato senza vita.