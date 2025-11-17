Ancora da quantificare il bottino. È caccia ai tre ladri a bordo dell'auto

Colpo grosso da Louis Vuitton a Roma dove intorno all'1.50 di questa notte, nel magazzino del noto brand in via Mario dei Fiori e via dei Condotti è stato messo a segno un furto.

In tre, con volto coperto e torce in pugno, hanno sfondato con l'auto la vetrata del locale per poi scassinare la saracinesca. Portata via diverse merce, il cui valore non è ancora stato quantificato. Al vaglio dei poliziotti del commissariato Ponte Milvio i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Sul posto la Scientifica per i rilievi.