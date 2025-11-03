Anna Laura Valsecchi, 43 anni, è stata ferita con un coltello da cucina in pieno giorno. Le immagini delle telecamere mostrano l’aggressore: capelli bianchi, giacca azzurra e shopper verde

Milano. È un uomo dall’età apparente di almeno 50 anni quello ricercato per la brutale aggressione ad Anna Laura Valsecchi, 43 anni, accoltellata alla schiena con un coltello da cucina in piazza Gae Aulenti, nel cuore di Milano.

L’attacco è avvenuto attorno alle 9 del mattino, in uno dei punti più frequentati della città, quando la piazza era piena di pendolari e passanti diretti al lavoro.

L’identikit dell’aggressore

Dalle immagini delle telecamere di sicurezza l’uomo appare di statura media, con i capelli bianchi. Al momento dell’aggressione indossava una giacca a vento azzurra e blu, portava uno zaino sulle spalle e in mano una shopper verde. Ai piedi, scarpe da ginnastica.

Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati delle videocamere della zona e dei mezzi pubblici per ricostruire la fuga dell’aggressore, che dopo il colpo si è allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Le ipotesi dietro l’aggressione

Le indagini, coordinate dai carabinieri della stazione Moscova, restano aperte su più fronti. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella della rapina. Tuttavia, l’aggressione potrebbe essere avvenuta senza un apparente motivo.

Anna Laura Valsecchi, colpita con un fendente alla schiena, è stata soccorso immediatamente e trasportata in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.