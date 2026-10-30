Una coppia, un uomo di 35 anni e una donna di 32, senegalesi, è morta e una bambina è molto grave per un'intossicazione da monossido di carbonio. E' accaduto in un casolare a Bocca d'Enza di Mezzani, in provincia di Parma, dove sono intervenuti i carabinieri e personale del 118. Le salme sono state trovate in camera da letto. La bambina è stata portata in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma in prognosi riservata. La causa probabilmente un braciere lasciato acceso durante la notte nella stanza.