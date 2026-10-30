È stata inaugurata la nuova mensa scolastica del plesso Rosario di Mendicino, realizzata con finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’intervento rientra nella Missione 4, «Istruzione e Ricerca», Componente 1, Investimento 1.2, dedicato al potenziamento del tempo pieno e alla realizzazione di nuove mense scolastiche.

La struttura amplia gli spazi a disposizione degli alunni ed è finalizzata a sostenere l’offerta scolastica e la possibilità di estendere il tempo pieno. La sindaca Irma Bucarelli annuncia anche il completamento degli adempimenti di rendicontazione dell’opera.

La mensa del plesso Rosario finanziata dal PNRR

L’intervento si inserisce nel percorso dell’amministrazione comunale per utilizzare le risorse PNRR nei servizi rivolti alla comunità.

«L’inaugurazione di questa mensa rappresenta molto più della consegna di una nuova struttura», dichiara Bucarelli, che collega l’opera agli investimenti per bambini e famiglie e al diritto a una scuola più accogliente.

Secondo la sindaca, il nuovo spazio costituisce un risultato della programmazione e della collaborazione tra le professionalità coinvolte nella realizzazione.

Bucarelli: completati anche gli adempimenti di rendicontazione

Nel commentare l’inaugurazione, Bucarelli si sofferma sul percorso amministrativo e sulle condizioni finanziarie dell’ente.

«Siamo particolarmente orgogliosi di aver portato a termine questo intervento in tempi rapidi, completando non soltanto i lavori e l’inaugurazione, ma anche gli adempimenti relativi alla rendicontazione», afferma.

La sindaca richiama il contesto del dissesto finanziario, che descrive come un elemento di complessità per l’attività comunale. «Abbiamo dimostrato che, con impegno, competenza e determinazione, è possibile trasformare le risorse disponibili in opere concrete per i cittadini», sostiene.

Gli obiettivi per i servizi scolastici

Bucarelli richiama la formula «#PNRR_100», utilizzata dall’amministrazione per accompagnare il lavoro sui finanziamenti, e ringrazia quanti hanno contribuito alla realizzazione della mensa.

La sindaca annuncia l’intenzione di proseguire gli investimenti nella scuola: «I nostri ragazzi meritano strutture adeguate, servizi efficienti e opportunità sempre migliori».