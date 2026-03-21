Salgono a 34 i casi di meningite registrati nel Kent, in Inghilterra, mentre centinaia di persone si mettono in fila davanti ai centri vaccinali aperti dalle autorità sanitarie per contenere il focolaio. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria, 23 casi sono stati confermati e altri 11 sono in fase di accertamento. Restano due le vittime.

La risposta sanitaria è stata immediata: sono stati allestiti diversi centri vaccinali e in pochi giorni migliaia di persone hanno già ricevuto il vaccino o la profilassi antibiotica. Dall’inizio della campagna vaccinale oltre 5.800 persone sono state vaccinate e più di 11 mila hanno ricevuto antibiotici preventivi.

Le lunghe code davanti ai centri vaccinali testimoniano la preoccupazione della popolazione. Alcuni cittadini hanno raccontato di essersi messi in fila fin dalle prime ore del mattino per riuscire a ottenere la vaccinazione, dopo che nei giorni precedenti molti centri avevano esaurito le dosi disponibili.

Il focolaio ha colpito in particolare studenti e giovani. Una delle vittime è una studentessa di 18 anni della Queen Elizabeth’s Grammar School di Faversham, mentre la seconda vittima è uno studente universitario del Kent. Diversi casi sono stati registrati in scuole e istituti dell’area di Canterbury.

Nonostante l’aumento dei casi, dall’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria arriva un messaggio rassicurante. Gli esperti ritengono che l’epidemia sia sotto controllo e che il rischio per la popolazione generale resti basso, poiché la meningite non si diffonde con la stessa facilità di virus respiratori come influenza o Covid.

Le autorità sanitarie continuano comunque a monitorare la situazione e a invitare chi ha avuto contatti stretti con persone contagiate a sottoporsi a profilassi antibiotica o vaccinazione per contenere il focolaio ed evitare ulteriori contagi.