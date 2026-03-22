L’incidente è avvenuto nella zona di Piana del Sole e ha causato il crollo di una palazzina, mentre le altre due hanno subito danni. Tra le ipotesi una fuga di gas

Un’esplosione si è verificata nella zona di Piana del Sole, a Roma, tra via Tavagnasco e via Ciglie, pochi minuti fa. L’incidente ha coinvolto tre edifici residenziali: uno di questi è crollato completamente, mentre gli altri hanno subito danni. Al momento si registrano due persone in condizioni gravi e circa 70 residenti sono stati evacuati e si trovano in strada.

Sul luogo sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i soccorritori sanitari. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, la più probabile riguarda un possibile guasto alla rete del gas, ma si tratta ancora di verifiche in corso. Alcuni testimoni riferiscono di aver udito un forte boato al momento dell’esplosione.