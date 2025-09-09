Momenti di terrore alla periferia di Napoli, nel quartiere Pianura, dove una violenta esplosione si è verificata questa mattina all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio in via Vicinale Grottole 10.

In un primo momento si era parlato di vittime, ma fonti qualificate hanno chiarito che non ci sono morti. Due carabinieri hanno riportato lievi ferite, mentre altri due vigili del fuoco sono rimasti coinvolti da un secondo scoppio verificatosi quando le squadre di soccorso erano già al lavoro. Fortunatamente, anche in questo caso, le condizioni non destano preoccupazioni.

Momenti di terrore alla periferia di Napoli, nel quartiere Pianura, dove una violenta esplosione si è verificata questa mattina all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio in via Vicinale Grottole 10. In un primo momento si era parlato di vittime, ma fonti qualificate hanno chiarito che non ci sono morti. Due carabinieri hanno riportato lievi ferite, mentre altri due vigili del fuoco sono rimasti coinvolti da un secondo scoppio verificatosi quando le squadre di soccorso erano già al lavoro. Fortunatamente, anche in questo caso, le condizioni non destano preoccupazioni.

Colonna di fumo e panico tra i residenti

Lo scoppio ha generato un’alta colonna di fumo, visibile a centinaia di metri di distanza, e un incendio che ha coinvolto un’abitazione vicina e la vegetazione circostante.

«Il boato ha fatto tremare i palazzi», ha scritto su X il deputato Francesco Borrelli, mentre i residenti raccontano di aver udito il fragore in un’area molto vasta del quartiere. Decine di persone, spaventate, sono scese in strada.

Vigili del fuoco in azione

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nello spegnimento delle fiamme e nella messa in sicurezza dell’area. Il secondo scoppio ha complicato le operazioni, costringendo a un momentaneo arretramento delle unità.