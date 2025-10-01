Intorno alle 19.30 italiane è arrivato l’alt di Israele, fanno sapere gli attivisti. A bordo la tensione è alta ed è stato dichiarato “lo stato di emergenza”

Abbordaggio iniziato. La Flotilla è nella zona a rischio, a 75 miglia nautiche da Gaza ed è stata intercettata da decine di imbarcazioni israeliane. Intorno alle 19.30 italiane è arrivato l’alt di Israele, fanno sapere gli attivisti. A bordo la tensione è alta ed è stato dichiarato “lo stato di emergenza”. Intanto pare che i caccia inglesi si siano alzati in volo da Cipro per monitorare la situazione.

Blocco navale israeliano

La Flotilla ha segnalato la presenza di oltre venti navi sui radar, a circa tre miglia nautiche dalla propria posizione. Secondo gli organizzatori, potrebbe trattarsi di un blocco navale. In un comunicato, gli attivisti hanno sottolineato: «Non ci faremo intimidire da minacce, disturbi o prove di forza che proteggono l’assedio illegale di Israele a Gaza».

La Flotilla ha annunciato che seguiranno aggiornamenti sullo sviluppo della situazione.