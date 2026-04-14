I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di stamattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. In tutto sono 26 i treni Av e Intercity direttamente coinvolti

Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma e per questo si stanno registrando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di stamattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. Secondo quanto si legge sul sito di Trenitalia, i treni Alta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e essere instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Tanti i disagi soprattutto per i pendolari.

Il guasto riguarderebbe il sistema di comunicazione Gsmr: sono in corso le verifiche da parte dei fornitori di Rfi per l'accertamento delle cause del disservizio. I tecnici sono impegnati per il ripristino della piena funzionalità dei sistemi mentre sono state potenziate l'assistenza e le informazioni a bordo dei treni coinvolti e nelle stazioni. In tutto sono 26 i treni Av e Intercity direttamente coinvolti, secondo quanto riporta il sito di Trenitalia